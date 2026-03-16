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Guillermo, inseparable de Irene Rosales en su escapada a Madrid en plena tormenta con Kiko Rivera

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En medio de los constantes rumores de una posible reconciliación entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera, Irene Rosales decidía sentarse de nuevo en un plató de televisión el pasado viernes para dejar muy clara cuál es su postura ante esta nueva situación. Aprovechando su visita a Madrid para participar en el programa 'De viernes', la sevillana no estuvo sola en ningún momento: a su lado, inseparable, su pareja, Guillermo, que se ha consolidado como su gran apoyo en esta etapa de cambios y exposición mediática.

Lejos de dejarse arrastrar por la tensión que rodea al clan Pantoja, la pareja convirtió la escapada a la capital en un pequeño paréntesis para ellos. La pareja llegó a Madrid de lo más compenetrada, paseando por la ciudad y disfrutando de algunos de los planes de ocio que ofrece la capital, dejando claro que las polémicas familiares no han hecho mella en su relación. Miradas cómplices, gestos de cariño y una evidente sintonía demostraron que su historia sigue viento en popa y cada vez más consolidada.

Mientras que Irene sigue en el foco mediático, Guillermo se mantiene discreto en un segundo plano, pero siempre pendiente de ella, reforzando con su presencia que, lejos de estar sola en este nuevo capítulo televisivo, cuenta con un compañero que la respalda dentro y fuera de foco.

Así, entre compromisos profesionales, paseos por Madrid y momentos de desconexión en pareja, Irene Rosales ha dejado claro que, aunque su nombre vuelva a situarse en el centro de la actualidad, su prioridad es proteger su estabilidad emocional y familiar, apoyada en una relación que se muestra más unida que nunca.

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