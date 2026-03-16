Fernández (Escribano) pide más cooperación en defensa y avanzar "paso a paso" hacia una mayor convergencia

El consejero delegado de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), Fernando Fernández, ha defendido la necesidad de mantener el ritmo de cooperación en materia de defensa tanto en España como en el conjunto de Europa, subrayando que el sector debe avanzar "paso a paso" hacia una mayor convergencia entre Estados y gobiernos.

"Estamos donde estamos", ha señalado este lunes Fernández durante el 'II Encuentro Expansión Industria de Defensa', al tiempo que ha pedido que los países continúen "con esa progresión" hacia una mayor coordinación industrial y política.

En este contexto, ha explicado que, aunque actualmente es complejo tomar decisiones conjuntas de forma completa desde un único ente o gobierno, es fundamental "ir convergiendo" y alineando políticas para facilitar las inversiones y el desarrollo de capacidades estratégicas comunes.

En su opinión, tanto España como Europa están "intentando" avanzar en esa dirección, reforzando el papel de la industria de defensa en el marco de la autonomía estratégica.

Asimismo, el CEO de Escribano ha pedido que los procesos regulatorios y financieros no sean excesivamente "encorsetados", especialmente en un ámbito "tan crítico como el de la defensa".

Por su parte, el director general de GMV, Jesús Serrano, ha instado a la Unión Europea a establecer "vías y mecanismos" que permitan reducir y mitigar la fragmentación de la demanda en materia de defensa, al considerar que este es "uno de los principales problemas" del continente.

"Se está avanzando, pero no estamos donde debiéramos estar", ha señalado el directivo, quien ha defendido una mayor coordinación para impulsar la competitividad y eficiencia de la industria europea.

En el ámbito nacional, Serrano ha subrayado que el compromiso de España con el gasto en defensa equivalente al 2% del PIB debe ir acompañado de una mejora en las capacidades operativas. "El 2% es un compromiso financiero, pero conseguir las capacidades operativas asociadas es una responsabilidad histórica que tenemos todos", ha destacado. Según ha dicho, el Gobierno ya ha cumplido "su papel" en el plano financiero, mientras que la industria trabaja para adaptarse a los nuevos objetivos.

"HAY QUE HACER MÁS EUROPA"

El consejero delegado de Escribano ha advertido de la necesidad de reforzar la autonomía estratégica europea en materia de defensa y reducir la dependencia de proveedores externos. "¿Cuánto material de defensa tiene que comprar la Unión Europea fuera de la Unión Europea?", se ha preguntado, al considerar que este es "el indicador más importante" para evaluar si Europa está avanzando en la dirección correcta.

"Hay que hacer más Europa y, por ende, más España", ha añadido, defendiendo la importancia de impulsar la industria comunitaria para garantizar capacidades soberanas y fortalecer la competitividad del sector.

A su juicio, este criterio resume "muchos de los conceptos" clave vinculados a la autonomía, la dependencia y la capacidad industrial europea. En ese sentido, ha subrayado que reducir las importaciones extracomunitarias será clave para consolidar una base industrial sólida y cumplir los objetivos fijados por la Estrategia Europea de Defensa.

Con todo, ha señalado que la financiación ya no es el principal "cuello de botella" para que la industria de defensa pueda escalar su producción.

Fernández ha indicado que el verdadero problema se encuentra ahora en la disponibilidad de personal cualificado, tanto en perfiles de ingeniería como en formación profesional, subrayando que necesita "muchos especialistas".

"EUROPA SE HA DESPERTADO DE UN LARGO LETARGO ESTRATÉGICO"

Serrano (GMV), por su parte, ha apuntado que "Europa se ha despertado de un largo letargo estratégico y se ha dado cuenta de que su seguridad depende en última instancia y fundamentalmente de sus capacidades industriales y tecnológicas, y tiene que invertir en ello".

"España tiene un ecosistema industrial y tecnológico importante y creo que lo fundamental es optimizar las capacidades y áreas de desarrollo tecnológico de las diferentes empresas", ha explicado.