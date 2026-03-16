Elon Musk afirma que está reconstruyendo xAI "desde los cimientos" tras las salidas de cofundadores e ingenieros

El proceso de reconfiguración de equipos en xAI incluyó la contratación reciente de dos altos directivos procedentes de la startup Cursor, especializada en programación de inteligencia artificial, como parte de un cambio estratégico orientado a renovar el enfoque de la empresa. Según publicó Bloomberg, estas incorporaciones se integran en un contexto de cambios profundos tras una serie de renuncias y despidos dentro de la organización liderada por Elon Musk, quien comunicó que está reconstruyendo la firma "desde los cimientos" tras la salida de varios cofundadores e ingenieros.

Según informaron medios como TechCrunch y Bloomberg, de los once socios fundadores del proyecto solo permanecen Manuel Kroiss y Ross Nordeen, además del propio Musk. La empresa xAI, responsable de la tecnología de Grok y fundada en 2023 como alternativa a productos como ChatGPT de OpenAI, comenzó su andadura con un equipo formado por figuras con experiencia en compañías tecnológicas relevantes y perfiles provenientes del ámbito académico.

En los últimos tres años, diversos cofundadores han dejado la compañía, ya sea mediante despidos o renuncias, con una aceleración de estas salidas durante las últimas semanas. El medio Bloomberg detalló que las recientes dimisiones incluyen a Guodong Zhang, responsable de producto de generación de imágenes, y al ingeniero Haotian Liu, que colaboraba en el mismo equipo. Estas se suman a otras registradas en febrero, cuando abandonaron la firma Yhuai (Tony) Wu y Jimmy Ba, cofundadores y considerados ingenieros sénior dentro de xAI.

La incertidumbre sobre el futuro y la orientación de xAI aumentó conforme se prolongaron los movimientos internos y decreció el número de integrantes originales en la plantilla. El propio Elon Musk declaró a través de la plataforma X que la empresa "no se construyó bien la primera vez", motivo por el cual optó por implementar una reconstrucción "desde los cimientos". Musk hizo hincapié en que este tipo de reestructuración ya la aplicó anteriormente en Tesla, según consignaron TechCrunch y Bloomberg.

Durante una reunión general de la empresa, recogida por The New York Times, Musk expuso que la expansión de la compañía de inteligencia artificial forzó un cambio de estructura. El ejecutivo señaló que existen profesionales que "se adaptan mejor a las primeras etapas de una empresa y menos a las etapas posteriores". Según su planteamiento, el crecimiento obliga a una evolución organizacional que puede requerir prescindir de ciertos miembros fundadores y contratar nuevos perfiles para afrontar la siguiente fase.

Como parte de la estrategia de renovación, la semana anterior Musk anunció su colaboración con Baris Akis, responsable de talento en xAI, para liderar una campaña de contratación centrada en la revisión del proceso de selección. Musk expresó en una publicación que se está revaluando el historial de entrevistas previas, pues identificaron muchos candidatos rechazados que podrían aportar valor. Akis declaró en la red social X: "Ahora estoy reuniendo un equipo de ingenieros no convencionales en xAI para escalar la organización con mayor densidad de talento del mundo".

A estos movimientos internos se suma que xAI pasó a estar bajo la propiedad de SpaceX, otra compañía liderada por Musk, lo que incrementa el grado de transformación que vive la firma de inteligencia artificial, según detalló Bloomberg. La integración en el conglomerado de compañías controladas por Musk brinda a xAI un marco corporativo renovado, en línea con los objetivos de expansión y desarrollo de soluciones avanzadas en inteligencia artificial.

A lo largo de este proceso, xAI mantiene como responsable máximo a Musk, quien asumió un papel activo en rediseñar tanto los procesos internos como los equipos encargados de las áreas clave de la empresa. Según recogió TechCrunch, las dimensiones de los cambios sugieren que se buscan perfiles distintos a los seleccionados originalmente, en respuesta a los retos técnicos y organizacionales que enfrenta la compañía en su nueva etapa.