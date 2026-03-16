El riesgo país de Argentina alcanza los 600 puntos por primera vez en 2026 por las tensiones geopolíticas

Al cierre de la jornada del lunes, el índice S&P Merval del mercado bursátil de Buenos Aires experimentó una leve baja del 0,41%, ubicándose en 2.631.819,09 puntos. A pesar de este retroceso, la evolución anual de esta referencia muestra un crecimiento superior al 12% frente al mismo periodo del año anterior. Tal como consignó el banco estadounidense JPMorgan Chase, el contexto financiero argentino está marcado por la variación inédita en el riesgo país, que este lunes alcanzó los 600 puntos básicos por primera vez desde el 15 de diciembre de 2025, como consecuencia principal de las tensiones geopolíticas y del impacto económico derivado del conflicto en Medio Oriente.

Según publicó JPMorgan Chase, el riesgo país argentino aumentó un 2,74% respecto al cierre del viernes anterior, que se situaba en 584 puntos. Este incremento responde a las ramificaciones financieras globales que emergieron a raíz de la escalada bélica en la región de Oriente Próximo. El índice de riesgo país, seguido por inversores y analistas para medir la percepción sobre la deuda soberana argentina, traspasó la barrera psicológica de los 600 puntos, evidenciando la sensibilidad de los mercados locales a factores externos y, especialmente, a choques geopolíticos de alcance internacional.

El medio informó que, a pesar de esta volatilidad en los indicadores de riesgo, diversas compañías integrantes del panel Merval evidenciaron comportamientos diferenciados. Entre las firmas con mayores alzas durante la jornada se encontraron Ternium Argentina, con una subida del 3,06%; Aluar, con una apreciación del 2,02%; y Transener, que incrementó su valor en un 1,07%. Por otra parte, Cresud lideró las pérdidas con una caída del 2,44%, seguida por Edenor, que retrocedió un 1,97%, y por BBVA Argentina, que disminuyó un 1,83%.

De acuerdo con lo publicado por JPMorgan Chase, el avance del riesgo país no solo refleja el temor de los inversores frente a la complejidad de la coyuntura internacional, sino que también pone en evidencia cómo las expectativas globales inciden directamente sobre la percepción de los bonos y títulos emitidos por la República Argentina. Este indicador se elabora en función de la diferencia entre la tasa de interés que paga la deuda soberana argentina respecto de los bonos estadounidenses de referencia, considerados libres de riesgo. Por ese motivo, cualquier escenario de inestabilidad o conflicto en el plano internacional puede disparar el índice y condicionar las estrategias de los actores económicos locales, así como el acceso a financiamiento para el Estado nacional.

El retroceso del S&P Merval en la jornada, aunque contenido, se produce dentro de un marco anual de apreciación sostenida, lo que según consignó JPMorgan Chase demuestra el peso de la volatilidad de corto plazo frente a tendencias de avance más estructurales a lo largo de los últimos doce meses. El rendimiento disperso entre las principales empresas argentinas revela que ciertos sectores logran sortear coyunturas adversas mediante una performance positiva, mientras que otros sufren retrocesos ligados a factores específicos del sector o a la reacción del mercado frente a la escalada del riesgo país.