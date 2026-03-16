El presidente de transición nombra como primer ministro al jefe del organismo anticorrupción de Madagascar

El presidente de transición de Madagascar, Michael Randrianirina, ha anunciado el nombramiento como primer ministro del hasta ahora jefe del organismo anticorrupción del país africano, Mamitiana Rajaonarison, apenas unos días después de cesar a la totalidad del Gobierno malgache.

El mandatario, que ascendió al poder tras el golpe de Estado de octubre de 2025, ha afirmado que Rajaonarison hace frente a "muchos deberes y responsabilidades, incluida la formación cuanto antes del nuevo Gobierno", según un comunicado publicado por la Presidencia de Madagascar a través de sus redes sociales.

"Depende de usted y del nuevo Gobierno aplicar las políticas gubernamentales. Tanto yo como el pueblo malgache exigimos resultados rápidos y precisos", ha señalado, antes de destacar que uno de los motivos de la decisión de elegirle para el puesto es su "honestidad" y su "valentía".

Randrianirina no ha especificado por ahora las razones por las que cesó la semana pasada al hasta ahora primer ministro, Herintsalama Rajaonarivelo, y al resto del Ejecutivo, en medio de lo que describe como un esfuerzo para la "refundación" del país tras la asonada que sacó del poder al presidente electo, Andry Rajoelina.

La salida forzosa del poder de Rajoelina --quien se niega a reconocer la validez de las acciones de los últimos días e insiste en que sigue siendo el presidente malgache-- tuvo lugar después de que el nuevo mandatario, líder de una unidad de élite de las Fuerzas Armadas conocida como Centro de Administración de Personal del Ejército (CAPSAT), apoyara las manifestaciones antigubernamentales tras la represión de las movilizaciones por parte de las fuerzas de seguridad.

Rajoelina, quien obtuvo un nuevo mandato en las controvertidas elecciones de 2023, permanece en paradero desconocido --tras las informaciones sobre su evacuación en un avión francés-- en medio de la crisis en el país, sacudido por varios golpes de Estado desde que obtuvo su independencia de Francia en 1960 y donde los últimos disturbios reflejan profundas frustraciones con el Gobierno, el acceso a los servicios básicos y la corrupción generalizada.