El precio del crudo Brent supera los 105 dólares, con las Bolsas europeas apuntando a aperturas mixtas

El flujo de embarcaciones petroleras en el estrecho de Ormuz se encuentra prácticamente paralizado como resultado del bloqueo impuesto por el Ejército iraní, situación que ha derivado en una reducción significativa de la producción por parte de los países del Golfo. Tal como informó el medio 'Financial Times', este punto de tránsito estratégico es determinante para el comercio global de hidrocarburos y su parálisis ha incidido de forma directa en la escalada del precio del crudo y del gas natural, mientras persisten las tensiones tras los recientes ataques atribuidos a Irán en respuesta a la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

El precio del barril de crudo Brent, principal referencia para Europa, se ubicó la mañana del lunes por encima de los 105 dólares, marcando un aumento superior al 2% en las primeras horas de la jornada y alejándose drásticamente de los 72 dólares previos al inicio de las hostilidades, según reportó 'Financial Times'. Durante esa mañana, la cotización del Brent superó puntualmente los 106 dólares antes de ceder levemente. El barril de West Texas Intermediate (WTI), referente para Estados Unidos, se situó en 98,57 dólares, con un incremento del 1,7%. El comportamiento de los precios ha sido altamente volátil: días atrás el Brent alcanzó 118 dólares impulsado por la expectativa de una prolongación del conflicto regional y los constantes ataques a barcos petroleros en la zona.

En respuesta a la crisis y con la intención de moderar la presión sobre los mercados internacionales, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) resolvió liberar 400 millones de barriles de las reservas estratégicas, la mayor cantidad en su historia, como relató 'Financial Times'. Dentro de esa iniciativa, Estados Unidos aportará 172 millones de barriles y los primeros 86 millones comenzarán a despacharse a los mercados hacia el final de la semana. Esta decisión busca contrarrestar la fuerte inestabilidad en los precios energéticos, motivada tanto por los acontecimientos bélicos como por el cierre parcial del estrecho de Ormuz, el cual canaliza aproximadamente una quinta parte del transporte marítimo mundial de petróleo, además de considerables volúmenes de gas natural licuado y fertilizantes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, instó este domingo a los países que se benefician del comercio a través de Ormuz, como China, Japón, Francia, Corea del Sur y Reino Unido, a apoyar junto a navíos estadounidenses una misión naval internacional destinada a restablecer la circulación en ese paso estratégico. "Es lógico que quienes se benefician del estrecho ayuden a garantizar que no ocurra nada malo allí", sostuvo Trump en declaraciones recogidas por 'Financial Times'. El presidente señaló además que, de no obtener una respuesta positiva de esos países, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) enfrentaría "un muy mal futuro". Trump remarcó la dependencia particular que tienen China y Europa del petróleo de la región y reiteró su exhortación a la cooperación internacional para desbloquear Ormuz.

La situación en la zona ha sido objeto de atención por parte de la Organización Marítima Internacional (OMI), que convocó para los días 18 y 19 de marzo una sesión extraordinaria con el propósito de analizar el impacto del bloqueo y la creciente inseguridad derivada de los ataques iraníes a navíos comerciales, informó 'Financial Times'. El Consejo de la OMI evaluará las repercusiones sobre el transporte marítimo y las medidas necesarias para garantizar la fluidez del comercio.

En el escenario bursátil internacional, las consecuencias de la escalada en Oriente Medio se reflejaron en la volatilidad de los principales índices. El viernes anterior, el acelerado aumento en los precios energéticos contribuyó al retroceso de los mercados estadounidenses: según consignó 'Financial Times', el Dow Jones disminuyó un 0,26%, mientras que el Nasdaq cayó un 0,93%. Las bolsas asiáticas mostraron tendencias divergentes al inicio de la semana: el índice Nikkei japonés cerró con una baja marginal del 0,1%, el Kospi surcoreano incrementó 1,1%, el Hang Seng de Hong Kong sumó un 1,5% y la bolsa de Shanghai descendió alrededor de un 0,3%.

En Europa, las previsiones para la apertura del lunes revelaron un panorama mixto. Las bolsas de Madrid y Londres anticiparon leves descensos, mientras que Francfort, París y Milán se apuntaron subidas que alcanzaron hasta el 0,4%, según detalló 'Financial Times'. El Ibex 35, principal índice español, cerró la sesión del viernes en 17.059,30 puntos y se previó una apertura negativa con una reducción inferior a dos décimas.

El contexto geopolítico actual ha intensificado la incertidumbre en los mercados de energía y valores, impulsando medidas excepcionales como la liberación coordinada de reservas estratégicas para asegurar el suministro global y estabilizar los precios. Mientras tanto, la accidentada situación en el estrecho de Ormuz, sumada a la respuesta militar de Irán, sigue determinando la evolución de los mercados y las principales decisiones económicas internacionales.