Agencias

Detenido un hombre sospechoso de asesinar a su esposa y sus cinco hijos en un 'crimen de honor' en Pakistán

Un individuo permanece bajo custodia tras ser señalado por el homicidio de su familia en Sargoda, provincia paquistaní de Punyab, donde otro implicado también ha sido arrestado según el jefe policial Muhamad Sohaib Ashraf

Guardar

El Ministerio de Derechos Humanos de Pakistán reportó que entre 2021 y 2024 ocurrieron más de 7.500 homicidios, de los cuales más de 1.500 corresponden a los denominados ‘crímenes de honor’. Según informó el diario paquistaní 'Dawn', este tipo de delitos sigue teniendo un impacto significativo, y uno de los casos más recientes se registró en la localidad de Sargoda, en la provincia de Punyab.

Las autoridades paquistaníes anunciaron la detención de dos personas ligadas a este suceso. El principal sospechoso fue arrestado bajo la acusación de asesinar a su esposa y sus cinco hijos, incluido un bebé, en un episodio que fue catalogado como un ‘crimen de honor’. De acuerdo con el jefe de la Policía de Sargoda, Muhamad Sohaib Ashraf, tras los hechos el sospechoso intentó quitarse la vida, aunque su estado actual es estable.

El medio 'Dawn' detalló que la alerta se produjo cuando el hermano de la mujer fallecida acudió a la vivienda familiar y notó la puerta cerrada, mientras desde el interior se oían gritos. Al percatarse de la llegada de su cuñado, el principal sospechoso realizó un intento de suicidio. Posteriormente, la denuncia del hermano de la víctima permitió que la policía interviniera y arrestara a la persona señalada como autor del crimen, así como a un segundo individuo posiblemente implicado en los hechos.

Según consignó el medio 'Dawn', la motivación del crimen, recogida en la denuncia presentada ante las autoridades, estaría relacionada con los recelos del principal sospechoso quien creía que tanto su esposa como su hija adolescente mantenían relaciones con otros hombres. Este tipo de sospechas son habitualmente mencionadas en las investigaciones sobre ‘crímenes de honor’ en Pakistán.

El diario destacó que los denominados ‘crímenes de honor’ suelen suceder en zonas rurales y conservadoras, donde aún prevalecen las 'yirgas', asambleas de notables y líderes locales que se organizan para resolver disputas familiares o comunitarias. Estas estructuras, frecuentemente presentes en áreas con bajos recursos, tienden a regular temas familiares fuera de los tribunales estatales.

En respuesta a la persistencia de estos delitos, Pakistán introdujo una enmienda en su Código Criminal en 2005, tras años de presión social y mediática. Según publicó 'Dawn', la reforma buscó cerrar vacíos legales que permitían a los familiares de las víctimas, en muchos casos los propios responsables, perdonarse entre sí para eludir el castigo judicial. Desde la modificación de la norma, las autoridades recalcaron su compromiso en investigar y sancionar estos hechos conforme a la ley, para combatir la impunidad que rodea a los crímenes de honor.

'Dawn' recordó un caso reciente en el que una joven fue asesinada por sus hermanos y su padre en febrero, después de casarse contra la voluntad familiar. Este tipo de historias siguen marcando la realidad de miles de hogares en el país y dan cuenta de los desafíos a los que se enfrentan las autoridades judiciales y de derechos humanos en la región.

La investigación policial en Sargoda continuará para determinar la responsabilidad de los arrestados y esclarecer si hubo más personas involucradas. El impacto del caso suma presión sobre los esfuerzos estatales y pone nuevamente sobre la mesa la problemática persistente de los crímenes de honor en Pakistán, de acuerdo con lo consignado por el medio 'Dawn'.

Temas Relacionados

Crimen de honorPakistánSargodaPunyabMuhamad Sohaib AshrafDawnMinisterio de Derechos Humanos de PakistánViolencia de géneroCódigo CriminalYirgasEUROPAPRESS

Últimas Noticias

ONG piden al Gobierno aprobar ya cambios en tendidos eléctricos para salvar a "decenas de miles" de aves

Exigen al Ministerio para la Transición Ecológica agilizar reformas en la normativa sobre infraestructuras eléctricas y eólicas, advirtiendo que los retrasos mantienen tasas alarmantes de mortalidad de especies protegidas y generan incertidumbre para las empresas del sector

ONG piden al Gobierno aprobar

Figo: "Me sorprendió la solidaridad del Real Madrid en la ida, si uno o dos no defienden, en Champions se nota"

Luis Figo valoró el esfuerzo colectivo del conjunto blanco frente al Manchester City y recomendó a Vinícius Júnior persistir en los penaltis, argumentando que “sólo falla quien los tira” y que la clave está en superar la presión en esos momentos

Figo: "Me sorprendió la solidaridad

El FBI investiga la presencia de 'malware' oculto en videojuegos de Steam

Autoridades estadounidenses alertan sobre videojuegos en línea que podrían contener software malicioso, tras detectarse títulos distribuidos mediante la plataforma de Valve con posibles programas dañinos, e instan a quienes descargaron esos productos a aportar datos que puedan ayudar en las pesquisas

El FBI investiga la presencia

Bruselas ofrece apoyo a Moldavia tras la contaminación del río Nistru por un ataque ruso en Ucrania

Autoridades europeas anuncian asistencia para enfrentar la emergencia ambiental provocada por el derrame de hidrocarburos, que amenaza con comprometer la potabilidad del agua y eleva la alerta por los efectos del conflicto armado más allá de Ucrania

Bruselas ofrece apoyo a Moldavia

Cayetano Martínez de Irujo aclara la ausencia de su hermano Fernando en la inauguración de la exposición de Cayetana

El hijo de la XVIII duquesa señala que la falta de uno de sus hermanos se debió a un error en las fechas, invita a la unión familiar y resalta el compromiso de Eugenia y Alfonso Díez en el tributo centenario

Cayetano Martínez de Irujo aclara