Cari Lapique presume de su papel de abuela, volcada y feliz junto a sus nietos

La tarde en la plaza de toros de Illescas reunió a familiares y figuras públicas, marcando una jornada especial para Cari Lapique, quien asistió junto a sus nietos Santi y Beltrán para disfrutar del cierre de la Feria del Milagro. Según informó el medio que aportó la información, la empresaria asistió en familia para presenciar el evento taurino protagonizado por José María Manzanares, Juan Ortega y Víctor Hernández. El encuentro mostró un ambiente familiar con Cari Lapique centrada en el apoyo y la compañía de sus allegados más jóvenes, en medio de una etapa que ha presentado importantes desafíos personales tras recientes pérdidas familiares.

El medio detalló que Lapique, desde hace años considerada como uno de los pilares fundamentales del clan Goyanes, ha reforzado su vinculación y presencia junto a hijos y nietos en estos meses. La reciente muerte de su esposo, Carlos Goyanes, así como el fallecimiento de su hija Caritina, han llevado a que Cari Lapique encuentre en su entorno familiar una base sólida para afrontar el día a día. De acuerdo con la publicación, tras estos episodios de duelo, su círculo más íntimo se ha convertido en el principal motivo para retomar actividades cotidianas y conservar las rutinas que han caracterizado a la familia.

En el evento taurino, presenciado desde el tendido, Santi y Beltrán compartieron momentos de entusiasmo al animar a los toreros, agitando el tradicional pañuelo blanco en reconocimiento a la faena de Manzanares. Esta escena permitió visibilizar la estrecha relación entre la empresaria y sus nietos, quienes, según consignó el medio, han desempeñado un papel relevante en el ánimo y la recuperación emocional de su abuela durante este período.

Además de la presencia familiar, otras figuras habituales de la sociedad española estuvieron en la plaza, según publicó el medio. Entre los asistentes se encontraba José Bono, expresidente de Castilla-La Mancha, así como Luis Miguel Rodríguez, conocido como 'El Chatarrero'. La información señala que Olga Casado también asistió al evento taurino, esta vez desde el público y sin la compañía de su pareja, el torero Miguel Abellán, manteniéndose atenta al desarrollo de la tarde.

El medio destacó que, a pesar de las circunstancias difíciles que ha atravesado en los meses recientes, Cari Lapique mantiene su compromiso activo con la familia, poniendo especial énfasis en su papel como abuela. Los nietos, relata la información, se muestran participativos en las actividades junto a ella, entendiendo la importancia de su apoyo en fases de duelo. La empresaria continúa participando en los planes y tradiciones familiares rodeada de sus seres más cercanos, fortaleciendo los lazos con sus nietos que se han convertido en fuente permanente de compañía y respaldo emocional.