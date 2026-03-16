Agencias

Bruselas coordina con TikTok, Meta y otras grandes plataformas reacción ante bulos en campaña electora húngara

La Comisión Europea confirma que 44 empresas tecnológicas han activado un protocolo especial para combatir la propagación de desinformación en internet antes de las elecciones en Hungría, buscando frenar posibles intentos externos de manipulación, especialmente vinculados a Rusia

Guardar

Después de una reunión celebrada el viernes entre representantes de plataformas digitales y funcionarios europeos, se acordó mantener activo un mecanismo especial de intervención hasta una semana después de las próximas elecciones que se celebrarán en Hungría el 12 de abril. Esta decisión busca reducir riesgos de manipulaciones externas, en particular las asociadas a Rusia, y salvaguardar la integridad del proceso electoral húngaro. Según informó la Comisión Europea, un total de 44 grandes plataformas tecnológicas han implementado ya el sistema de alerta rápida para coordinar acciones frente a la desinformación electoral, contando con la colaboración directa de empresas como TikTok y Meta.

De acuerdo con los detalles difundidos por la Comisión Europea, las plataformas adheridas al protocolo trabajarán conjuntamente con verificadores independientes y organizaciones de la sociedad civil para identificar y contrarrestar, en el menor tiempo posible, campañas dirigidas a distorsionar el debate público o a influir en la orientación del voto. Este sistema nace como una respuesta a los riesgos crecientes de injerencia extranjera en contextos electorales, en especial por parte de actores que, según Bruselas, han protagonizado episodios similares en comicios previos en varios Estados miembro.

Tal como publicó la fuente oficial, este mecanismo opera dentro del marco legal de la Ley de Servicios Digitales europea (DSA). Originalmente ideado como un código de conducta voluntario para grandes plataformas, el instrumento cuenta en la actualidad con "encaje legal" bajo esta nueva legislación, lo que otorga respaldo adicional a las acciones conjuntas que las empresas tecnológicas y la Comisión Europea emprenden para proteger los procesos democráticos en el continente.

Durante una rueda de prensa ofrecida en Bruselas, Thomas Regnier, portavoz comunitario de Soberanía Tecnológica, señaló que, aunque la organización de los comicios es una competencia exclusiva de cada Estado miembro, la Unión Europea debe demostrar una capacidad constante para resistir intentos de injerencia, subrayando la importancia de que las democracias europeas respondan de manera sólida frente a amenazas externas. Regnier remarcó que si bien los intentos de injerencia rusa no son nuevos, la activación de este sistema tiene el objetivo de asegurar que las plataformas pueden alertar de forma inmediata sobre eventuales interferencias u operaciones de desinformación que afecten al proceso electoral.

El sistema de alerta funciona mediante una vigilancia activa por parte de cada una de las plataformas sobre el flujo de información en sus redes. Si detectan campañas sospechosas destinadas a propagar información falsa o a favorecer hechos de injerencia, tienen la capacidad de emitir alertas inmediatas a las demás plataformas integradas en el protocolo. Este intercambio de información facilita la coordinación para tomar decisiones tales como limitar la difusión de contenidos nocivos o la promoción de mensajes vinculados a campañas ilegales.

Según consignó la Comisión Europea, el mecanismo se activa de forma temporal en momentos electorales considerados de riesgo elevado. En el caso húngaro, se mantendrá activo tanto durante la jornada de votación como durante los días posteriores, con el objetivo de reagrupar información relevante sobre posibles incidencias y valorar nuevas respuestas colectivas si resultan necesarias.

Esta cooperación entre actores tecnológicos, verificadores y sociedad civil supone una extensión de la vigilancia que el bloque comunitario viene promoviendo en procesos electorales previos. El medio oficial recordó que, aunque la participación en el sistema es voluntaria, ha ganado robustez legal y política con la entrada en vigor de la DSA, norma que refuerza la obligación de las plataformas de implementar medidas concretas y efectivas para contener la diseminación de contenidos engañosos, sobre todo en contextos críticos como el de unas elecciones nacionales.

La activación conjunta permite que la Unión Europea, a través de la coordinación con empresas tecnológicas, reciba información en tiempo real sobre focos de desinformación, con especial atención a aquellas campañas susceptibles de estar organizadas o promovidas desde el exterior, singularmente desde Rusia. Para la Comisión Europea, estos esfuerzos buscan no solo frenar la difusión puntual de bulos, sino también transmitir a la ciudadanía y a los actores internacionales la capacidad de resiliencia y reacción de las instituciones frente a amenazas dirigidas a los procesos democráticos en Europa.

El mismo sistema se ha empleado en ocasiones previas y sirve ahora como marco preventivo para los comicios húngaros. Según el portavoz Regnier, el principal propósito es dar garantías a los ciudadanos de que la decisión electoral permanece en manos de los votantes y que, ante la aparición de intentos de manipulación, existe una estructura capaz de identificar y responder ante las amenazas en el menor plazo posible. El medio comunitario subrayó que tanto las plataformas firmantes como los organismos verificadores y la sociedad civil comparten responsabilidad y protagonismo en la defensa de la transparencia electoral frente a la propagación de desinformación.

Temas Relacionados

DesinformaciónComisión EuropeaTikTokMetaBruselasHungríaEleccionesLey de Servicios DigitalesSociedad civilRusiaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Ascienden a 12 las asesinadas por violencia machista tras confirmar Igualdad el caso de una mujer en Cantabria

El departamento que dirige Ana Redondo confirmó la muerte de una mujer española de 64 años en Cantabria, cuyo presunto agresor fue arrestado, elevando las cifras anuales y generando preocupación por la falta de denuncias previas

Ascienden a 12 las asesinadas

54.385 socios del Atlético de Madrid solicitan entrada para la final de la Copa del Rey Mapfre

El club rojiblanco asignará localidades para el evento frente a la Real Sociedad a quienes registraron mayor antigüedad en su membresía, mientras el resto tendrá opción a ver el encuentro en Madrid tras concluir el reparto inicial

54.385 socios del Atlético de

Podemos hará una reflexión en próximos días sobre su rumbo estratégico tras el "palo enorme" en CyL

El partido de Pablo Fernández atraviesa una crisis tras el duro resultado en Castilla y León, iniciando autocrítica y consultas internas mientras se debate el posible rumbo electoral en Andalucía y la reorganización de fuerzas a la izquierda del PSOE

Podemos hará una reflexión en

Elon Musk afirma que está reconstruyendo xAI "desde los cimientos" tras las salidas de cofundadores e ingenieros

Solo dos socios fundadores originales permanecen en la firma tras una ola de dimisiones y despidos, mientras el empresario impulsa cambios profundos para reformular equipos, revisar procesos de selección y afrontar los retos de desarrollo de inteligencia artificial

Elon Musk afirma que está

Irán se muestra "orgulloso" de las futbolistas que optaron finalmente por volver al país desde Australia

Tras la polémica generada por la negativa de varias jugadoras a cantar el himno, autoridades iraníes valoran que un grupo haya decidido regresar, mientras crecen los temores sobre posibles consecuencias para las futbolistas al pisar suelo natal

Irán se muestra "orgulloso" de