Así son los chats de invitados, que permiten a una persona sin cuenta en WhatsApp participar en una conversación

Una posible preocupación sobre la verificación de identidad se vuelve central en los nuevos chats de invitados, ya que el enlace de acceso puede ser abierto por cualquier persona que lo reciba, sin existir un control que certifique quién entra realmente a la conversación. Esta característica, destacada por el portal especializado WABetainfo, introduce la posibilidad de que la funcionalidad sea utilizada por usuarios distintos a aquellos originalmente invitados. La noticia principal radica en que WhatsApp ha comenzado las pruebas de esta modalidad que permite sumar participantes externos a un chat a través de enlaces temporales, manteniendo la privacidad del intercambio mediante cifrado de extremo a extremo y limitando la interacción a funciones básicas, de acuerdo con la información publicada por WABetainfo.

WhatsApp ha trabajado en el desarrollo de los chats de invitados durante varios meses, según consignó WABetainfo, y actualmente este sistema se encuentra en pruebas con un grupo restringido de usuarios para sus plataformas Web, iOS y Android. Esta innovación permite a participantes sin una cuenta en WhatsApp formar parte de conversaciones determinadas, expandiendo el acceso más allá de los usuarios registrados en el servicio de mensajería de Meta. Tal como detalló el portal, se busca facilitar el contacto entre personas que no comparten una aplicación en común, integrando nuevas vías de comunicación sin la necesidad de registro previo.

El procedimiento para añadir a un invitado inicia con la generación de un enlace de invitación, que puede compartirse mediante SMS, correo electrónico u otros canales. Al acceder a dicho enlace, la persona invitada dispone de dos opciones: descargar la aplicación de WhatsApp o continuar como invitada, lo cual le provee acceso directo a la conversación. WABetainfo explicó que, una vez dentro, se genera de inmediato un código de seguridad individual para el usuario invitado, asegurando que la comunicación esté protegida por cifrado de extremo a extremo desde su entrada al chat, igualando el nivel de protección dado al resto de participantes.

El sistema solicita además al usuario invitado que elija el nombre con el que desea aparecer en la conversación, manteniendo así ciertas características de anonimato y control de la identidad visible para los demás integrantes. Las conversaciones abiertas en este formato presentan un diseño temporal, de modo que la participación del invitado no es indefinida: la sesión caduca automáticamente luego de diez días de inactividad, lo que limita el riesgo de permanencia no deseada o la exposición prolongada de la conversación.

Las funciones disponibles para los invitados se encuentran restringidas en comparación con el uso pleno de la aplicación. Según detalló WABetainfo, la participación se reduce a mensajería básica, es decir, los invitados pueden enviar y recibir mensajes de texto durante el lapso que dura su acceso temporal, sin poder utilizar herramientas adicionales como el envío de archivos multimedia o llamadas. Esta limitación busca reducir los riesgos y mantener el objetivo original de la función, que es facilitar conversaciones puntuales sin ofrecer todas las capacidades de una cuenta estándar.

El portal especializado también hizo hincapié en un potencial problema de seguridad inherente al sistema: la ausencia de un mecanismo que verifique la identidad de la persona que utiliza el enlace de invitación. Como resultado, el enlace puede ser compartido y abierto por individuos distintos al destinatario previsto, lo que podría suscitar situaciones de suplantación o acceso no autorizado a conversaciones privadas. Para mitigar esta posibilidad, Meta ha incluido en la función la opción de bloquear a los invitados desde el propio chat, confiriendo al usuario anfitrión un mayor control sobre los participantes externos.

Solo las personas que han recibido un enlace de invitación específico por parte de un usuario registrado pueden contactar a dicho usuario mediante esta funcionalidad, excluyendo la opción de que los invitados generen a su vez nuevos enlaces o inviten a otras personas, añadió WABetainfo. De esta manera, la propagación de los accesos se encuentra limitada, buscando así contener cualquier potencial abuso.

Meta, la empresa matriz de WhatsApp, lleva trabajando alrededor de dos años en el proceso de interoperabilidad, según información de WABetainfo. Este avance permitirá que usuarios de la Unión Europea puedan comunicarse a través de servicios distintos, sin precisar tener una cuenta en cada plataforma de mensajería involucrada. Los chats de invitados representan una forma más directa y ágil para concretar ese objetivo, diferenciándose de las soluciones conocidas como “chats de terceros”, que dependen de integraciones desarrolladas por agentes externos para conectar otros servicios con la aplicación. De acuerdo con el mismo medio, desde el verano pasado Meta focalizó sus esfuerzos en perfeccionar la funcionalidad propia de los chats de invitados para su ecosistema.

La iniciativa se enmarca en una tendencia global hacia la apertura y la comunicación multiplataforma, donde la protección de la privacidad y la seguridad de datos sigue siendo una prioridad de desarrollo. Los primeros usuarios seleccionados para las pruebas están evaluando no solo la funcionalidad técnica y operativa, sino también el comportamiento del sistema frente a los riesgos de filtración de acceso, según expuso WABetainfo en sus reportes recientes.

El nuevo servicio de chats de invitados de WhatsApp introduce así una fórmula con ventajas y retos, permitiendo, tal como enfatizó el portal, una mayor flexibilidad en las comunicaciones digitales y expandiendo el alcance de su ecosistema mientras mantiene el cifrado de extremo a extremo como principio rector. Los ajustes futuros a esta función dependerán de los resultados obtenidos en la fase de pruebas y de la recepción que tenga tanto a nivel de usabilidad como en relación con los posibles desafíos en materia de seguridad e identidad de los participantes.