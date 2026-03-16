Arbeloa:"Es complicado pensar que sin el mejor jugador del mundo un equipo puede ser más competitivo"

Álvaro Arbeloa destacó que la plantilla del Real Madrid ha demostrado capacidad para mantener un alto nivel competitivo incluso en ausencia de figuras clave, lo que, según afirmó, refleja el esfuerzo y la calidad de los jugadores disponibles. El entrenador confirmó que Kylian Mbappé está listo para el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City, que se jugará en condición de visitante, mientras que Jude Bellingham, aunque no participará en el encuentro, viajó con el equipo para acompañar a sus compañeros. Según publicó la agencia Europa Press, Arbeloa manifestó en rueda de prensa que contar con Mbappé representa una ventaja estratégica, ya que considera difícil que un equipo pueda ser más competitivo sin quien considera “el mejor jugador del mundo”.

De acuerdo con Europa Press, el técnico madridista subrayó que la disponibilidad de Mbappé es un factor relevante para el planteamiento del partido, y resaltó que el delantero francés aporta cualidades distintas respecto a otros integrantes del plantel, como Brahim. Arbeloa explicó que la inteligencia en el juego y la capacidad de lectura de los espacios rivales son algunas de las características que hacen de Mbappé un futbolista relevante. “Si algo tiene Mbappé es que es un jugador muy, muy inteligente. Tiene cualidades, pero creo que una por encima de todo es la inteligencia. Es un jugador capaz de moverse muy bien a los espacios que deja el rival. Estoy deseando tenerlo en el campo, poder disfrutar de él y de sus goles. En el juego va a ser un jugador muy importante”, expresó el entrenador según reportó Europa Press.

En contraparte, Arbeloa confirmó la ausencia de Jude Bellingham para este compromiso, aunque valoró su decisión de acompañar a la plantilla en el viaje y participar de parte de los entrenamientos. “Bellingham ha sido él el que ha querido venir con sus compañeros para estar con el equipo. Va a hacer una parte del entrenamiento, pero no estará mañana. Estoy muy feliz de verle cada vez más cerca, de sentirle. Va a ser también muy importante que sus compañeros le vean ya entrenando. Es un jugador que va a ser uno de los líderes, ya lo es. Es muy importante que esté aquí con nosotros”, detalló Arbeloa en palabras consignadas por Europa Press.

En relación con otros miembros del equipo, Arbeloa mencionó el papel polifuncional de Fede Valverde, remarcando que su rendimiento le permite actuar en diferentes sectores del campo y que atraviesa un momento destacado en su carrera. Según consignó Europa Press, el entrenador enfatizó que jugadores como Valverde, Vinícius y Tchouaméni han conseguido sus minutos “en el campo” por méritos propios; a su juicio, en el Real Madrid no existen las llamadas “vacas sagradas” sino futbolistas que se ganan su espacio a partir del rendimiento demostrado en los partidos.

Arbeloa puso también en valor la aportación de los jóvenes surgidos de la cantera blanca. Expresó que su desempeño y compromiso han sido relevantes para afrontar la demanda de minutos y la exigencia en una temporada con numerosos partidos. Señaló que los canteranos, además de jugar con identidad y entrega, están facilitando el trabajo táctico y ampliando las alternativas para elegir la alineación más adecuada en cada encuentro, según describió el medio Europa Press.

Al referirse al partido de vuelta contra el Manchester City, Arbeloa afirmó que la única mentalidad posible es la de buscar la victoria desde el inicio, siguiendo los valores que asocia al club, como la humildad, el sacrificio y la ambición. “No tenemos otro objetivo que salir a ganar, que es a lo que nos obliga este escudo, con la misma humildad, el mismo sacrificio, el mismo compromiso que tuvimos en la ida, incluso más. Este campo sabemos que no es nada fácil, les van a empujar mucho a sus fans. No podemos salir con otra mentalidad que no sea salir a ganar ese partido”, expresó el técnico, de acuerdo a lo informado por Europa Press.

El entrenador mostró conciencia sobre las dificultades que representa enfrentar al Manchester City como visitante, por la calidad de la plantilla rival, el entorno del estadio y la experiencia del equipo dirigido por Pep Guardiola. Según reportó Europa Press, Arbeloa resaltó la importancia de alcanzar un alto nivel de rendimiento durante el encuentro y replicar, o incluso superar, la actuación del partido de ida. Aludió a la necesidad de mantener el nivel de compromiso y solidaridad, además de intentar causar daño al adversario siempre que se presenten oportunidades favorables.

Consultado sobre la decisión de Pep Guardiola de no programar un entrenamiento el lunes previo al encuentro, Arbeloa consideró que se trata de una dinámica previamente conocida por el club inglés. Según detalló Europa Press, el técnico del Real Madrid manifestó: “Lo ha explicado bien esta mañana, no es algo nuevo para ellos. Lo han hecho varias veces esta temporada e incluso les ha salido bien. El otro día escuché que contra el Madrid era el partido número 987 que dirigía Pep Guardiola, así que no seré yo el osado que quiera darle consejos. Es un equipo que prácticamente puede jugar con los ojos cerrados, se conocen muy bien, llevan muchísimos años juntos. No creo que entrenar hoy o no vaya a cambiar mucho el resultado de mañana”.

Interrogado acerca de sus perspectivas personales en cuanto a su futuro como entrenador, Arbeloa eludió referirse a esa cuestión y priorizó como única preocupación el desempeño del equipo en el compromiso frente al Manchester City. Europa Press recogió su declaración: “Iba a decir que es lo último que me preocupa ahora mismo, pero es que ni lo pienso ni me preocupa. Lo único que me ocupa es el partido de mañana. Lo único que quiero es que los jugadores rindan y jueguen como lo han hecho estos últimos partidos, que el madridismo esté ilusionado y eso es lo más importante, el Real Madrid. El tiempo que esté en esta silla ni me preocupa, yo estoy entrenando como si llevase 15 años y me quedasen otros 15; estaré aquí el tiempo que tenga que estar, con mucha ilusión y muy contento hasta el último día”.

A lo largo de la rueda de prensa, Arbeloa insistió en la relevancia de la preparación individual y colectiva del plantel, subrayando que la única meta aceptable para el Real Madrid en un partido de alto nivel internacional sigue siendo el triunfo. Según publicó Europa Press, esta postura refleja la tradición y la filosofía del club al enfrentar a rivales de primer orden en competiciones europeas.