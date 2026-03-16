Al menos dos muertos, entre ellos una menor, tras volcar dos barcos durante una excursión escolar en Japón

El Colegio Internacional Doshisha había llevado a casi 300 estudiantes a la prefectura de Okinawa con motivo de una visita que duraría varios días, señaló la agencia de noticias Kiodo. En esas circunstancias, un grupo de 18 alumnos participó en una excursión marítima cerca de la localidad de Henoko, a pesar de que las autoridades mantenían activa una alerta por el fuerte oleaje en la zona. Durante la travesía, dos barcos en los que viajaban los estudiantes y varios adultos naufragaron, provocando la muerte de una estudiante menor de edad y del capitán de una de las embarcaciones, según consignó Kiodo.

De acuerdo con la información suministrada por la Guardia Costera de Japón y recogida por Kiodo, el volcamiento de ambos barcos ocurrió frente a la costa de la prefectura de Okinawa en el sur del país. La menor fallecida fue identificada como Tomoka Takeishi, de 17 años, mientras que el capitán muerto tenía 71 años y respondía al nombre de Hajime Kanai. Junto a ellos, en las embarcaciones viajaba un total de más de veinte personas, entre niños y adultos, confirmó el medio japonés.

Las autoridades precisaron que en el incidente viajaban 18 estudiantes del Colegio Internacional Doshisha, quienes se encontraban junto al resto de los rescatados. Un total de 21 personas pudieron ser rescatadas tras el vuelco de los barcos, aunque varias de ellas resultaron con lesiones que requirieron hospitalización, detalló la agencia Kiodo.

Según lo publicado, las embarcaciones se encontraban cerca de Henoko, zona donde regía una alerta por el estado del mar. Pese a que las condiciones meteorológicas eran consideradas adecuadas para la navegación, una ola impactó y provocó que ambas embarcaciones se voltearan. Esta situación llevó a un rápido despliegue de los guardacostas, quienes coordinaron las tareas de rescate e identificación de los heridos y fallecidos.

El accidente impactó a la comunidad local y al liceo involucrado. El gobernador de Okinawa, Denny Tamaki, expresó: "Es un accidente trágico, tengo el corazón roto", según reprodujo la agencia Kiodo, reflejando el sentimiento de duelo que atraviesa la región después de la tragedia.

Los estudiantes realizaban la excursión como parte de una actividad especial en el marco de la visita escolar organizada por el Colegio Internacional Doshisha. Las autoridades japonesas investigan las circunstancias exactas que llevaron al volcamiento, poniendo el foco en la decisión de salir al mar bajo alerta de oleaje y en el cumplimiento de las medidas de seguridad pertinentes.

La agencia Kiodo reportó que la excursión formaba parte de un viaje de estudios con duración estimada hasta el martes, lo que había motivado el traslado de casi 300 alumnos a la región. De ese grupo, solo una parte menor participaba en la salida que terminó en tragedia.

El caso mantiene la atención sobre los protocolos de seguridad en actividades escolares al aire libre y sobre la evaluación de riesgos en zonas sujetas a cambios abruptos en las condiciones del mar, de acuerdo con lo consignado por Kiodo. Las investigaciones avanzan bajo la supervisión de las autoridades marítimas japonesas y representantes del sistema educativo local.