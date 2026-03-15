Miguel Méndez: "Va a ser mi primer Mundial y estoy encantado, más con este grupo"

El seleccionador nacional femenino de baloncesto, Miguel Méndez, confesó la alegría de todo el grupo por lograr el billete al Mundial del próximo verano en Alemania, después de superar a la anfitriona Puerto Rico en la tercera jornada del torneo clasificatorio.

"Va a ser mi primer Mundial y estoy encantado, más con este grupo. Estamos muy contentos con lo que empezamos a construir el pasado verano, con tanta jugadora joven descarada pero disciplinada. Ellas disfrutan jugando juntas y para nosotros es un placer. Estamos todos muy cómodos, muy conscientes de lo que nos jugamos", dijo este sábado tras el partido en rueda de prensa.

Méndez explicó cómo prepararon el encuentro, que terminó siendo una paliza de principio a fin (91-52), tras el precedente de los Juegos Olímpicos de París donde Puerto Rico estuvo cerca de dar la sorpresa. "Respetamos mucho a todos los equipos. No sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, preparamos el partido al máximo nivel. Somos un equipo en construcción y no podemos permitirnos el lujo de perder entrenamientos ni jornadas competitivas", afirmó.

Por otro lado, el técnico gallego fue preguntado por la progresión del baloncesto femenino en España. "Es una cuestión de igualdad también. El deporte femenino lleva 50 años de retraso en cuanto a inversión. En España desde hace unos cuantos años hay una inversión importante, la Federación Española es un ejemplo también, en la igualdad de medios viene después el desarrollarse. Vamos un poco retrasados pero sin pausa, cada vez mejor", terminó.