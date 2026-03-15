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Mar Flores aclara su frase sobre las "escritoras" y valora el debut literario de su nuera, Alejandra Rubio

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Mar Flores ha asistido a la clausura del Festival de Málaga con un impresionante vestido bicolor con el que ha deslumbrado sobre la alfombra roja. Allí, además de posar ante los fotógrafos, se ha detenido a hablar con los medios y ha respondido a las preguntas sobre la nueva faceta de escritora de su nuera, Alejandra Rubio.

Preguntada por el debut literario de la joven, ha optado por un tono conciliador y ha valorado positivamente el paso que ha dado. "A mí me parece, todo el mundo que quiere aportar un grano de arena a nivel profesional me parece fantástico", ha asegurado, dejando claro que respeta que cada uno busque su espacio y se implique en nuevos proyectos.

En los últimos días, una frase suya en un photocall se había interpretado como una posible indirecta hacia la hija de Terelu Campos, algo que ella misma ha querido aclarar. "Yo apostillé, esta frase me la dije a mí. Yo no me considero escritora por haber escrito un libro, pero es mi frase", ha explicado, insistiendo en que ese comentario iba dirigido a sí misma y no a la novia de Carlo Costanzia.

Por otro lado, Mar también ha reaccionado a la noticia del fallecimiento de la actriz Gemma Cuervo. "Sí, claro, la verdad que sí, guau, pues lo siento muchísimo", ha comentado al enterarse. "La verdad que perder a artistas así es una gran pérdida, y ella ya era estupenda", ha añadido, sumándose al pesar general por la muerte de una de las grandes actrices de la escena española.

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