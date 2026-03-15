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La familia del presunto agresor de Miguel Ángel Llamas pide respeto y señala que el acusado tiene una discapacidad

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La familia del presunto autor de la agresión en la calle Santiago de Valladolid al cabeza de lista de Podemos-Alianza Verde a las elecciones autonómicas, Miguel Ángel Llamas, ha pedido "respeto" para su familiar que "tiene un grado de discapacidad y de dependencia".

En un comunicado remitido a Europa Press, esta familia ha lamentado la difusión, sin su consentimiento, de fotografías en las que se le identifican a su familiar y que "han sido ampliamente difundidas por conocidos representantes políticos" de España, en referencia a la imagen del hombre publicadas por Llamas en la red social 'X' cuando relató la presunta agresión.

"Nuestro familiar tiene un grado de discapacidad y de dependencia, queremos recalcar que es una persona pacífica y tranquila y que rehuye de comportamientos violentos o cualquier tipo de altercado", ha asegurado la familia.

Asimismo, ha indicado que la presunta agresión "bajo ningún concepto podrían ser por motivos o tintes ideológicos", como ha expuesto el candidato de Podemos-Alianza Verdes: "Es muy sencillo. Su madurez mental (la del acusado), por esa discapacidad que tiene reconocida, corresponde a la de un niño de seis años. Muy difícilmente ha podido identificar a Miguel Ángel Llamas y lo que esta persona encarna y representa".

La familia ha informado, además, de que todos estos hechos están denunciados ante la Polícia Nacional y ha pedido que se deje de difundir la imagen de su familiar, quien "tiene miedo de salir a la calle y de posibles represalias". "Rogamos respeto y que sea la justicia la que determine qué pasó", ha concluido.

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