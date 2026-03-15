La coalición liderada por los socialistas es la más votada en la primera vuelta de las municipales de París

Emmanuel Grégoire, actual teniente de alcalde de la capital francesa, se dirigió a los ciudadanos tras conocer que la coalición progresista que encabeza mantiene una cómoda ventaja sobre la lista de Rachida Dati en la primera vuelta de las elecciones municipales de París. Aprovechó para destacar el respaldo recibido de la ciudadanía y hacer un llamado a los votantes del campo progresista y republicano para fortalecer un futuro gobierno socialista en la ciudad, continuando así la gestión orientada por Anna Hidalgo durante los últimos doce años. De acuerdo con la estimación de Elabe Berger Levrault, publicada por diversos medios, la coalición formada por el Partido Socialista, el Partido Comunista Francés y los Ecologistas alcanzó el 38,7% de los votos, situándose en primer lugar.

Según divulgó la prensa francesa, la candidatura liderada por Grégoire supera ampliamente a la de Los Republicanos-Movimiento Democrático, encabezada por Rachida Dati, que obtuvo el 24,9% de apoyo. En tercer puesto se situó Sophia Chikirou, representante de La Francia Insumisa, quien contaba con un 12,1% de los votos. Las siguientes posiciones quedaron en manos de Pierre-Yves Bournazel, del partido de centro-derecha Horizontes, con un 11,6%, y de Sarah Knafo, candidata de Reconquista, la formación de extrema derecha, que registró un 9,6%.

Tal como informó la fuente, Grégoire agradeció que “el pueblo de París nos ha colocado firmemente a la cabeza en esta primera vuelta”, e instó de inmediato a “todos los votantes del campo republicano, del campo progresista” a sumar esfuerzos de cara a la segunda vuelta, con el propósito de consolidar veinticinco años de gobiernos municipales socialistas en la ciudad. Este periodo de liderazgo socialista está marcado de manera especial por el mandato de Anna Hidalgo, de origen gaditano, quien ocupó la alcaldía durante más de una década.

Mientras París vivía estos resultados, otras ciudades de Francia también arrojaban cifras significativas. Según detalló el mismo medio, en Marsella, Benoît Payan, referente de una coalición de izquierda que no incluye a La Francia Insumisa, encabezó la votación con un 36,7%, ligeramente por delante del candidato de la Agrupación Nacional, Franck Allisio, quien alcanzó el 33,6%. En Niza se impuso la coalición formada por la Unión de Demócratas por la República y la Agrupación Nacional, bajo el liderazgo de Éric Ciotti, con 42,6% de los sufragios, superando al alcalde saliente Christian Estrosi, del partido Horizontes, que consiguió un 31,3%.

La ciudad de Lyon registró un panorama ajustado, de acuerdo con los datos compartidos por el medio, donde el alcalde ecologista Grégory Doucet logró el 37,5% de los sufragios, exactamente la misma proporción que Jean-Michel Aulas, un candidato independiente pero apoyado por el bloque de centroderecha. Detrás de ellos quedó Anaïs Belouassa-Cherifi, la representante de La Francia Insumisa, con un 9,7% según la estimación de Ifop-Fiducial.

Por otra parte, en municipios como Perpiñán, el alcalde de Agrupación Nacional, Louis Aliot, obtuvo el 50,61% de los votos, lo que le permite la reelección de forma directa. Casos similares se repitieron en Meaux, donde el centroderechista Jean-François Copé mantendrá el cargo; en Lens, el izquierdista Sylvain Robert seguirá como primer edil, y en Cannes lo hará David Lisnard, también de centroderecha. Calais reeligió a Natacha Bouchart, representante de la derecha independiente, mientras que en Saint-Amand-les-Eaux continuará en la alcaldía Fabien Roussel, quien además es secretario nacional del Partido Comunista de Francia.

Estas cifras reflejan el mapa político tras la primera vuelta electoral en las principales ciudades francesas, con fortalezas repartidas entre alianzas de izquierda, centroderecha y extrema derecha, según datos difundidos por diferentes consultoras electorales y recogidos por Elabe Berger Levrault y Ifop-Fiducial. La atención se centra ahora en la segunda vuelta, clave para definir el rumbo político de París y otras ciudades, con llamados explícitos a la unidad entre votantes de diferentes sensibilidades dentro del espectro progresista y republicano.