Joan Laporta, reelegido presidente del FC Barcelona con el 68,18% de los votos

Joan Laporta no asumirá la presidencia del FC Barcelona de forma inmediata tras ganar las elecciones, ya que la toma de posesión oficial se prevé a partir del 1 de julio. Esto permitiría evitar la pérdida de un año en el ciclo presidencial de cinco años, según informó el medio de comunicación. Laporta, de profesión abogado y con 63 años en la actualidad, ampliará así su segunda etapa al frente del club, una trayectoria en la que ya destacó como presidente entre los años 2003 y 2010 y, posteriormente, desde 2021, también tras superar a Víctor Font en aquellas elecciones previas, además de a Toni Freixa.

Según detalló el medio, Joan Laporta se impuso con claridad en los comicios realizados este domingo en diferentes sedes de Cataluña y Andorra, obteniendo el 68,18 por ciento de los votos emitidos. La jornada también estuvo marcada por la baja participación, alcanzando únicamente un 42,34 por ciento del censo de votantes, que sumó en total 114.504 socios y socias con derecho a emitir sufragio.

De acuerdo con el medio, Laporta logró que 32.934 votantes respaldaran su candidatura, mientras que Víctor Font, con su proyecto 'Nosaltres', sumó 14.385 votos, lo que representó el 29,78 por ciento. El proceso electoral, con solo dos contendientes principales en la disputa, mantuvo la atención sobre la reñida campaña y la diferencia de apoyos entre los dos aspirantes.

Tal como consignó el medio, la participación de la masa social resultó ser la segunda más baja desde 1997 si se observa el porcentaje de votación alcanzado. La elección coincidió, además, con un partido en el Spotify Camp Nou, donde el equipo local se impuso al Sevilla FC con marcador de 5-2, contexto que pudo haber incidido en la dinámica del día electoral, aunque sin propiciar un aumento en la presencia en las urnas.

El medio subrayó que Laporta volverá a liderar el club después de superar de manera decisiva a Víctor Font en una contienda calificada como 'cara a cara', en la que solo uno podría hacerse con el control de la entidad azulgrana. La victoria permite a Laporta continuar al frente de la institución, reforzando una gestión prolongada que abarca distintas épocas del club y diferentes desafíos institucionales.

Laporta recuperará la máxima responsabilidad en una organización con una estructura social amplia y compleja, integrado por más de 114.000 socios, que constituyen el cuerpo electoral para la renovación de mandatos. Según describió la información, el resultado de la votación sitúa nuevamente a Laporta en el centro de las decisiones deportivas y económicas del FC Barcelona, espacio que ya ocupó durante años y del que se espera que continúe tras este nuevo respaldo mayoritario.

El proceso organizativo de las elecciones incluyó la habilitación de varios centros de votación tanto en la ciudad de Barcelona como en otras localidades de Cataluña y en Andorra, para facilitar que el máximo número de socios habilitados pudieran ejercer su derecho electoral. Según publicó el medio, la jornada quedó marcada también por el contraste entre la expectación generada en la campaña y el índice real de concurrencia de votantes, circunstancias que entran en la lectura del contexto del resultado final.

Laporta asumirá la presidencia en un momento en que el club encara cuestiones estructurales y estratégicas, con el objetivo de consolidar proyectos deportivos y fortalecer la situación financiera y organizativa. Tras su ratificación como presidente electo, dispondrá del tiempo necesario para la transición antes de tomar nuevamente posesión formal del cargo a partir del mes de julio, según reportó el medio.

En la historia moderna de la directiva del FC Barcelona, Laporta figura como una de las figuras de mayor duración y peso institucional, tras haber dirigido la entidad en dos etapas distintas y regresar con amplios márgenes de apoyo en las urnas frente a su principal contendiente. Los datos del escrutinio muestran una clara preferencia por su liderazgo entre los socios y socias presentes en este último proceso electoral.