Irak viajará finalmente a México para disputar la repesca del Mundial

La selección de fútbol de Irak no solicitará el aplazamiento de su partido de repesca para el Mundial, previsto para finales de marzo, y viajará a México a finales de esta semana en un vuelo privado, según anunció el presidente de la Federación Iraquí de Fútbol, Adnan Dirjal, en un comunicado publicado en Instagram.

Irak se enfrentará al ganador del partido entre Bolivia y Surinam el 31 de marzo en Monterrey por una de las seis últimas plazas para el Mundial que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Los planes de Irak se vieron trastocados cuando Estados Unidos e Israel iniciaron ataques aéreos contra Irán y este tomó represalias contra países de la región en los que hay presencia militar estadounidense. El cierre de los espacios aéreos y los problemas con los visados habían motivado una petición para aplazar el partido, pero Dirjal afirmó que los problemas se han resuelto junto a la FIFA y la confederación asiática.

Dirjal afirmó que la organización "avanza a pleno ritmo". "Tenemos un objetivo: clasificarnos para el Mundial. Nuestra prioridad es proporcionar las condiciones adecuadas para que los jugadores se concentren en este partido y hagan realidad el sueño de la afición iraquí", apuntó. Irak solo ha participado una vez en el Mundial, en 1986 en México.

En cuanto a las declaraciones de que Irán podría retirarse del torneo y que, según se informa, Irak podría ocupar su lugar, Dirjal afirmó que "no hay nada oficial" y que deben "centrarse" en su partido del próximo 31 de marzo.