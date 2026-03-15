El gran apoyo de Irene Rosales y el motivo de su felicidad en su momento más difícil con Kiko Rivera: su novio Guillermo

Irene Rosales vive una de las etapas más convulsas de su vida a raíz de su guerra abierta con Kiko Rivera, pero ha encontrado un refugio claro: su novio Guillermo, que se ha convertido en su gran apoyo y en el verdadero motivo de su felicidad en este momento tan delicado. Tras años de silencio y de intentar proteger su intimidad, la sevillana ha decidido dar un paso al frente y contar su versión, respaldada ahora por una nueva pareja que la arropa en lo personal y en lo mediático.

El exmatrimonio está en el centro de la polémica después de que Irene se sentara en '¡De Viernes!' para detallar, por primera vez y sin tapujos, las múltiples infidelidades que sufrió durante sus once años de relación con el hijo de Iaabel Pantoja. La colaboradora relató que el DJ le fue desleal "constantemente" y que la infidelidad que más le marcó coincidió con la muerte de su madre, cuando descubrió que él "tonteaba" con una camarera de un bar de copas, algo que reconoció que le "partió el alma". También explicó que, pese a perdonar una y otra vez, llegó un punto en el que la situación era insostenible y terminó rompiéndose el matrimonio, anunciado oficialmente en agosto de 2025.

Estas duras confesiones no sentaron nada bien a Kiko, que ha reaccionado lanzando dardos desde las redes sociales y apoyándose en su novia, Lola García. En pleno estallido mediático, él presume de estabilidad al lado de la bailarina y él mismo ha llegado a ininuar en sus redes sociales a que el reciente acercamiento con su madre podría haberse visto favorecido por la influencia de su nueva pareja.

Irene, por su parte, ha optado por una postura más serena y conciliadora en sus últimas apariciones públicas. En '¡De Viernes!' dejó claro que no quiere entrar en guerras ni responder a las indirectas y se mostró comprensiva con la posible reconciliación, asegurando que le parece positivo que madre e hijo se entiendan, sobre todo por el bien de sus hijas. Insiste en que su etapa con Kiko está cerrada y que ahora su prioridad es estar tranquila, recomponer su vida y centrarse en su nueva relación y en sus niñas.

En esa nueva vida, el papel de Guillermo es fundamental. El empresario ha acompañado a su pareja hasta Madrid para su entrevista, dejándose ver paseando juntos, relajados y muy cariñosos, y demostrando que es el gran apoyo de Irene en medio de la tormenta mediática con el DJ y el verdadero motivo de que, pese a todo, vuelva a sonreír.