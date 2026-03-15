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El Ejército lanza una ofensiva contra alias 'Antonio Medina', cabecilla de las disidencias de las FARC

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Las Fuerzas Armadas de Colombia han puesto en marcha una operación ofensiva dirigida contra alias 'Antonio Medina', considerado por las autoridades del país latinoamericano como uno de los principales jefes de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que operan en la zona oriental del territorio nacional.

Los operativos se han desplegado en puntos estratégicos del departamento de Arauca y en zonas cercanas a la frontera con Venezuela, áreas donde este comandante insurgente mantiene una fuerte influencia y desde donde presuntamente coordina acciones armadas, así como actividades vinculadas al narcotráfico y a la extorsión, han explicado fuentes militares recogidas por la emisora de radio colombiana Caracol.

Alias 'Antonio Medina', cuyo nombre real es Omar Pardo Galeano, ha sido señalado por las autoridades de Colombia como líder del Frente 28 de las disidencias de las FARC, una estructura que mantiene presencia en corredores estratégicos entre los departamentos de Arauca y Casanare, en el noreste del país.

De acuerdo con informes de inteligencia militar citados por el mismo medio, este cabecilla habría consolidado una red criminal dedicada al control de rutas utilizadas para el tráfico de drogas, además de impulsar el cobro de extorsiones a comerciantes y ganaderos de la región y promover el reclutamiento forzado en áreas rurales de la zona.

Desde el Ejército colombiano han apuntado además que la estructura bajo su mando estaría implicada en ataques contra miembros de la Fuerza Pública, así como en enfrentamientos con otros grupos armados ilegales que buscan disputar el control territorial en la zona fronteriza.

Actualmente, las operaciones continúan en curso con el objetivo de debilitar las capacidades militares y logísticas de esta organización armada y localizar al que es considerado su principal cabecilla.

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