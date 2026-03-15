Crónica del España - Puerto Rico, 91-52

La selección española femenina de baloncesto doblegó (91-52) a la de Puerto Rico este sábado en la tercera jornada del Premundial que está disputando en San Juan, pleno de triunfos y billete asegurado para el Mundobasket del próximo verano en Alemania.

Las de Miguel Méndez siguieron el guion contundente de las palizas a Nueva Zelanda (99-50) y Senegal (51-84), para llegar con los deberes hechos a las últimas citas del torneo clasificatorio, este domingo contra Italia y, el martes, ante Estados Unidos, y volver a un Mundial ocho años después.

España se fue 53-23 al descanso, partido resuelto y posibilidad para Méndez de seguir rotando a las jugadoras. El acierto de triple (9 de 14 en el primer tiempo) y el rebote encarrilaron una actuación coral en la que terminaron destacando Megan Gustafson (21 puntos) y Raquel Carrera (11 y 18 de valoración).

La subcampeona de Europa mantuvo la línea en Puerto Rico ante una anfitriona que estuvo lejos de pelear ante las españolas como en los Juegos Olímpicos de París 2024. El dominio total de las de Méndez empezó con dos triples de Awa Fam. España mandó de inicio también con Gustafson, Carrera y María Conde, mientras las locales sumaron con dificultad y casi siempre por medio de Trinity San Antonio.

La defensa volvió a marcar el camino y, doblando las capturas en el rebote, la tres veces medallista en Mundiales marcó el ritmo y castigó también en la transición para esa renta de +30 en el descanso. Puerto Rico quiso subir la intensidad en defensa pero en ataque engordó su muy mal porcentaje de acierto, mientras que España sumó otra decena a su renta (75-34).

España evitó entrar en un partido más físico o arriesgar con lesiones ante el orgullo boricua, una Puerto Rico que echó de menos a la lesionada Arella Guirantes. Con algo de relajación pero cumplido el trabajo con creces, el equipo de Méndez cerró su clasificación al Mundial 2026 tras perderse el de 2022, con dos jornadas aún por disputarse en el Coliseum José Miguel Agrelot.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: PUERTO RICO, 91 - ESPAÑA, 52. (53-23, al descanso).

--EQUIPOS:

ESPAÑA: Ortiz (3), Pueyo (5), Cazorla (10), Carrera (11) y Fam (11) --quinteto inicial--, Gustafson (21), Ginzo (4), Martín (10), Araújo (5), Conde (11), Ayuso (-).

PUERTO RICO: San Antonio (11), Jones (9), González (8), McGee-Stafford (7) y Pagán (2) --quinteto inicial-- Roma (2), Rosado (5), Meléndez (-), Benítez (6), De León (2), Satterfield (-).

--PARCIALES: 31-17, 22-6, 22-11, 16-18.

--ÁRBITROS: Gyorgyi, Davidson y Lei. Sin eliminadas.

--PABELLÓN: Coliseum José Miguel Agrelot 'El Choli'.