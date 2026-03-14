Xandra Falcó apoya el club privado de Íñigo Onieva en plena polémica: "Es espectacular, va a ser un éxito seguro"

Durante los días posteriores a la inauguración del Vega Members Club, Xandra Falcó, marquesa de Mirabel y miembro del entorno familiar de Íñigo Onieva, relató que no ha tenido oportunidad de regresar al nuevo local por compromisos de viaje, aunque sí recibió invitación para ello. Con estas palabras, Falcó se refirió a uno de los aspectos más comentados en la crónica social de Madrid, señalando además su desconocimiento sobre la reciente polémica vinculada a declaraciones del empresario respecto al tipo de clientela que busca para el club. Según informó el medio, la marquesa aclaró que no ha seguido la intensidad de la repercusión mediática dado su ausencia fuera del país.

De acuerdo con la publicación, el Vega Members Club inició operaciones en la reconocida Milla de Oro madrileña, específicamente en la calle Lagasca, y ha captado rápidamente la atención de figuras destacadas de la sociedad local. El club fue concebido como un espacio exclusivo destinado a un público seleccionado, garantizando privacidad y un ambiente propicio para encuentros reservados entre sus socios.

La inauguración del Vega Members Club atrajo numerosos comentarios en los círculos sociales y empresariales de la capital, donde fue puesta en valor la dedicación invertida en el proyecto empresarial de Íñigo Onieva. El medio detalló que Xandra Falcó expresó abiertamente su respaldo al nuevo club privado. Durante una intervención pública, la marquesa definió la puesta en marcha del establecimiento como "espectacular" y vaticinó que "va a ser un éxito seguro", atribuyendo esas expectativas positivas tanto al diseño del espacio como a la recepción demostrada durante la jornada inaugural.

Tal como publicó la fuente, Falcó enfatizó el nivel de implicación personal de Íñigo Onieva en todas las etapas del lanzamiento del club. Según sus declaraciones, recogidas por el medio, Falcó sostuvo: "Ha trabajado muchísim Íñigo en la preparación y demás, vamos, lo sé, ¿no? Porque he hablado con él en alguna ocasión y está encantado y hay mucho trabajo puesto ahí y yo creo que por la inauguración, desde luego, fue un éxito rotundo". Esta afirmación destaca el grado de esfuerzo y planificación desarrollado por Onieva, así como la valoración de quienes han visitado el espacio durante sus primeras jornadas abiertas.

El medio señaló que la apertura del club no solo ha generado expectativas elevadas entre la élite madrileña sino que también ha provocado debate en redes sociales y medios de comunicación por unas declaraciones efectuadas por el propio Onieva sobre el perfil deseado de miembros para el establecimiento. Esta controversia, recogida por la prensa, ha hecho que múltiples personalidades cercanas al empresario sean requeridas para pronunciarse públicamente, como ha sido el caso de Xandra Falcó.

La marquesa, al ser consultada sobre la polémica vinculada a las palabras de Onieva, respondió con distancia, indicando que no había seguido las noticias debido a su estancia en el extranjero: "Ah, no me he enterado. Es que he estado de viaje hasta ayer", cita el medio. No obstante, reiteró su interés en asistir próximamente al club, dependiendo de la evolución de su agenda, e hizo partícipe de su agradecimiento por la invitación recibida.

Bajo este marco, tal como consignó la publicación consultada, tanto la inauguración del Vega Members Club como la reacción de personalidades próximas al entorno de Íñigo Onieva han reforzado el perfil exclusivo y reservado del proyecto. El club, según resaltan las mismas fuentes, surge con la intención de consolidarse en el corazón de Madrid como punto de referencia para una clientela seleccionada, y la recepción obtenida en sus primeros días de funcionamiento se interpreta como un indicio positivo para su futuro en la escena social y empresarial de la ciudad.