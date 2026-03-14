VÍDEO: El PP quiere poner un anuncio en el BOE para citar en el Senado al empresario vinculado a Zapatero y Plus Ultra

La propuesta de utilizar la publicación en el Boletín Oficial del Estado responde a las recientes dificultades para obtener la comparecencia de Julio Martínez Martínez en la comisión del Senado encargada de investigar el llamado ‘caso Koldo’, según detalló Europa Press. Tras dos convocatorias sin éxito, el Partido Popular ha decidido recurrir a la fórmula del edicto, un procedimiento poco habitual, con el objetivo de asegurar la presencia del empresario en la Cámara Alta. Este mecanismo formaliza legalmente la citación, de modo que, en caso de nueva ausencia, Martínez Martínez podría enfrentarse a cargos por desobediencia.

El empresario, señalado como "posible testaferro" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y actualmente bajo investigación por el rescate de la aerolínea Plus Ultra, deberá comparecer el próximo 9 de abril. Así lo anunció la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, a través de un comunicado remitido a los medios de comunicación y recogido por Europa Press. El partido presentará formalmente el procedimiento al inicio de la próxima semana, durante una reunión de la Mesa de la comisión de investigación, que está bajo la presidencia del senador popular Eloy Suárez.

La aprobación de esta iniciativa resulta casi segura, dado que el PP ostenta la mayoría absoluta en ese órgano. Tras su aprobación, corresponde a los servicios jurídicos del Senado enviar el edicto al Gobierno para que proceda a publicarlo en el BOE, según informó Europa Press. El uso de la publicación oficial tiene como finalidad que, de incumplirse de nuevo la citación, no existan dudas sobre la validez de la convocatoria ni excusas legales por falta de notificación.

Europa Press relató que los intentos previos de citar a Martínez Martínez, fechados los días 26 de febrero y 9 de marzo, no obtuvieron respuesta. Alicia García responsabilizó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de “boicotear” dichas comparecencias, aludiendo a una supuesta negativa a localizar al empresario bajo el argumento de que existen “muchos Julios Martínez Martínez en España”. La portavoz del PP remarcó que, con esta nueva medida, el empresario “ya no podrá esconderse más”.

Al mismo tiempo, la portavoz popular indicó que desea que el administrador único de la empresa Análisis Relevante, para la que el expresidente Zapatero trabajó como consultor, brinde claridad sobre sus vínculos con el exjefe del Ejecutivo, consignó Europa Press. García planteó dudas sobre si Martínez Martínez actuó como intermediario de Zapatero en la elaboración de informes y la gestión de recursos públicos, en el contexto del rescate de Plus Ultra, y sobre si ambos tuvieron responsabilidad en una presunta estafa que afectó a los fondos estatales.

La dirigente del PP criticó tanto a Zapatero como a su familia, acusándolos de percibir “3.000 euros por folio” por la elaboración de informes supuestamente carentes de profundidad. Alicia García calificó estos hechos como un “negocio redondo” para Nicolás Maduro, Rodríguez Zapatero, el actual presidente Pedro Sánchez y el propio Martínez Martínez, y sostuvo que el rescate de la aerolínea representó un perjuicio económico para las arcas públicas.

La líder parlamentaria del PP apuntó que recientes acciones políticas, como las protestas contra la guerra con pancartas impulsadas por Zapatero, Sánchez y Óscar Puente, se presentarían como maniobras de distracción para encubrir estos hechos, según publicó Europa Press. El partido insiste en la necesidad de esclarecer el uso de recursos públicos y la implicación de las empresas y figuras asociadas al exmandatario en operaciones que han suscitado debate público.

La investigación sobre la gestión del rescate a Plus Ultra y sus vínculos con figuras políticas continúa, en tanto la comisión del Senado avanza en la recopilación de testimonios y pruebas documentales. La atención se centra ahora en la comparecencia de Martínez Martínez, quien, de no acudir tras la publicación del edicto en el BOE, podría enfrentar consecuencias legales inmediatas.

El procedimiento que el PP propone adoptaría carácter oficial desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, un paso descrito por Europa Press como inusual en la gestión de citaciones parlamentarias. Este recurso busca reforzar la posición del Senado para exigir la colaboración de los convocados en el marco de investigaciones de interés público.