Agencias

La Guardia Revolucionaria anuncia ataques sobre las industrias estadounidenses en la región

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La Guardia Revolucionaria iraní ha anunciado que lanzará ataques sobre las industrias estadounidenses en la región tras denunciar el "cobarde ataque" contra fábricas civiles por parte de Estados Unidos en las últimas 48 horas.

En concreto recrimina a Estados Unidos e Israel "ataques contra fábricas civiles" con resultado de varias muertes de trabajadores "durante su ayuno".

"El enemigo estadounidense sionista, derrotado en su enfrentamiento con combatientes y fuerzas armadas, ha atacado cobardemente industrias civiles", ha reprochado.

Por ello, insta al "régimen estadounidense fallido" a "evacuar todas las industrias estadounidenses en la región" y pide a la gente que vive en las zonas cercanas a estas industrias "con participación accionarial estadounidense" que las evacuen para "que no sufran daño".

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