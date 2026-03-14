Irene Rosales, arropada por su novio Guillermo, apoya la reconciliación de Kiko Rivera e Isabel Pantoja

La entrevista de Irene Rosales en 'De Viernes' está dando que hablar. La que fuera nuera de Isabel Pantoja se sentó en un plató de televisión para repasar algunos de los episodios más delicados de su vida junto a Kiko Rivera y poner en palabras el proceso personal que ha vivido tras su separación. Un testimonio muy esperado que ha coincidido, además, con el acercamiento del DJ a su madre, un paso que ha devuelto al clan Pantoja a la primera línea mediática y sobre el que muchos querían conocer la opinión de Irene.

A la salida del programa, ya en frío y arropada por su actual pareja, Guillermo, la joven se mostraba prudente pero clara al ser preguntada por esa reconciliación entre madre e hijo. A la cuestión de si se alegra por el acercamiento de madre e hijo, su respuesta fue breve pero rotunda: "Sí". Con ese monosílabo, deja caer que, pese a todo lo vivido, celebra que el padre de sus hijas haya dado un paso hacia la paz familiar con la tonadillera.

Más reservada se mostró, en cambio, cuando le plantearon si temía la reacción de su exmarido a todo lo que se había dicho en la entrevista. En esta ocasión, Irene prefirió guardar silencio y no respondió, una actitud que encaja con la línea que ha marcado en los últimos tiempos: hablar de su experiencia, pero sin entrar en una guerra pública de reproches con Kiko.

En el plano personal, apareció visiblemente apoyada por Guillermo, la persona con la que ha rehecho su vida y que se ha convertido en un pilar fundamental en esta nueva etapa. Salieron juntos tras la emisión, caminando muy compenetrados y dejando claro que su relación está totalmente consolidada. La presencia de su pareja a su lado en una noche tan expuesta confirma el papel de apoyo que desempeña para ella, tanto en lo emocional como en lo mediático.