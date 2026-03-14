Agencias

Irán lanza una nueva andanada de proyectiles a bases de EEUU mientras Israel ataca su programa aeroespacial

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El Ejército iraní ha anunciado este sábado el comienzo de una nueva operación a gran escala de lanzamientos de misiles y drones a bases de EEUU en Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Kuwait mientras Israel ha informado por su parte de bombardeos masivos sobre Teherán durante esta pasada noche contra instalaciones del programa aeroespacial iraní y sus sistemas de defensa aérea.

Concretamente, Irán ha anunciado ataques a radares, torre de control y silos de la base de Al Dhafra (Emiratos), a los radares de alerta temprana y hangares de Sheij Issa (Bahréin) y la base de helicópteros estadounidense de Al Adiri (Kuwait), donde han resultado destruidos, según el Ejército, en un nuevo "golpe demoledor" de la nueva fase de su operación 'Promesa Verdadera'.

Asimismo, el Ejército iraní ha asegurado una vez más que el estrecho de Ormuz, arteria del comercio de petróleo internacional "se encuentra bajo el control total de la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica, y el paso de petroleros y buques mercantes de los agresores y sus aliados por el estrecho de Ormuz sigue estando prohibido", así que, si algún barco transita por la zona, "será atacado".

Por su parte, el Ejército de Israel ha anunciado al mismo tiempo un ataque "a gran escala contra Teherán" donde habría sido destruida "una importante instalación utilizada para la investigación espacial y una fábrica que producía sistemas de defensa".

El principal centro de investigación espacial de la Organización Espacial Iraní, habría quedado destruido, según Israel, que también ha atacado "varias instalaciones utilizadas para la producción de sistemas de defensa aérea", entre ellas "una importante fábrica destinada a la fabricación de dichos sistemas".

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