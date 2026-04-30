Infantino: "Irán estará en el Mundial y jugará en Estados Unidos"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, insistió en que Irán estará en el próximo Mundial y que jugará en Estados Unidos, a pesar del conflicto bélico y la ausencia de la delegación de la federación iraní en el 76º Congreso de la FIFA en Vancouver (Canadá).

"Por supuesto, Irán jugará en Estados Unidos. La razón es sencilla: tenemos que unirnos. Tenemos que juntar a la gente", dijo este jueves durante una de sus intervenciones. Antes, la noticia había sido la ausencia de Irán en el Congreso.

PUBLICIDAD

Los dirigentes de la federación iraní de fútbol, incluido su presidente Mehdi Taj, tenían previsto asistir a la reunión en Vancouver. La agencia de noticias iraní Tasnim informó que la delegación fue rechazada en el control fronterizo, denunciando el trato recibido por parte de las autoridades canadienses.

El Mundial comienza el 11 de junio con los partidos entre Irán, Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles los días 15 y 21 de junio respectivamente, y posteriormente Egipto en Seattle el 26 de junio. Irán había solicitado que sus partidos se jugaran en México, pero Infantino siempre sostuvo seguir según lo previsto.

PUBLICIDAD

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había dicho anteriormente que Irán sería bienvenido en la Copa del Mundo, pero añadió que no deberían participar "por su propia vida y seguridad". Además, el presidente de la FIFA pareció intentar juntar sin éxito a los representantes de las federaciones de Israel y Palestina, durante unos minutos de incertidumbre en el escenario.

Por otro lado, Infantino comunicó, durante la clausura del congreso, su intención de presentarse a las próximas elecciones. "Como ya sabrán, el periodo electoral para las elecciones presidenciales de la FIFA comienza hoy. Me siento honrado y conmovido, y quiero decirles primero a ustedes, las 211 asociaciones miembro, que seré candidato a la elección de presidente de la FIFA el próximo año", anunció Infantino, quien asumió el cargo tras la dimisión de Sepp Blatter en 2016.

PUBLICIDAD

El 76.º Congreso de la FIFA aprobó el Informe Anual 2025, con el presupuesto del ciclo para 2027-2030 que prevé ingresos récord de 14.000 millones de dólares. "Los beneficios que podemos generar regresan al mundo entero, porque queremos darle a cada niño, en cada rincón del mundo, una oportunidad, una posibilidad, una oportunidad de soñar y de creer que puede lograrlo. Y aun si él o ella no lo logra, al menos pasar un momento feliz juntos jugando fútbol", dijo.

Según el informe anual, las Asociaciones miembro de la FIFA tendrán derecho a beneficiarse de un aumento ocho veces mayor en la inversión en desarrollo del fútbol en comparación con los programas que estaban en vigor antes de 2016. Además, el organismo que rige el fútbol mundial dio voz a su Panel contra el racismo, bajo la dirección de su capitán honorífico, George Weah.

PUBLICIDAD