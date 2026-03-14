Irán declara su derecho "legítimo" a atacar objetivos en Emiratos Árabes Unidos tras el ataque a Jark

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán instó a evacuar zonas como Banadir y ubicaciones donde se encuentran militares estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos, argumentando la necesidad de protección para la población civil ante la posibilidad de ataques de represalia. Según informó la agencia Bloomberg, la actividad de carga de crudo y productos refinados en el puerto de Fuyairá, uno de los principales puntos logísticos del estrecho de Ormuz, se suspendió temporalmente a raíz de un reciente ataque con dron y el posterior incendio. El gobierno emiratí confirmó que el dron fue interceptado, pero la caída de sus restos causó daños materiales y originó un incendio, aunque hasta el momento no se han registrado víctimas ni se ha precisado la ubicación exacta de los impactos.

De acuerdo con lo publicado por Bloomberg y otros medios internacionales, las tensiones aumentaron tras un ataque con misiles dirigido a la isla iraní de Abu Musa, que las autoridades de Irán atribuyeron a bases estadounidenses en Banadir y Eskiles, ubicadas en territorio emiratí. En respuesta, Irán declaró su disposición a ejercer lo que denominó un “derecho legítimo” a atacar objetivos situados en Emiratos Árabes Unidos, señalando específicamente puertos, muelles y zonas donde se ubican soldados estadounidenses.

Según detalló el Mando del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes en un comunicado citado por Bloomberg, “la Guardia Revolucionaria considera que tiene derecho legítimo a defender su soberanía nacional y su territorio atacando el origen de los misiles estadounidenses enemigos en los puertos, muelles y escondites de los soldados estadounidenses escondidos en algunas ciudades de Emiratos Árabes Unidos.” Las autoridades iraníes afirman que estas eventuales acciones se encuadran en una respuesta directa a los atentados sufridos en puntos estratégicos del país.

El comunicado del organismo militar iraní resalta que el país conoce su derecho a preservar la integridad territorial y advierte a las autoridades de Emiratos sobre la escalada que supondría el uso continuado de instalaciones emiratíes para lanzar ataques contra posiciones iraníes. Por este motivo, Irán recomienda la evacuación de zonas consideradas “escondites” estadounidenses y de áreas cercanas a instalaciones militares, con el objetivo de minimizar los riesgos para la población local en caso de operaciones de represalia. Esta advertencia se produjo en un contexto de alta tensión tras los bombardeos estadounidenses sobre la isla de Jark, un enclave fundamental para la exportación de petróleo de Irán.

Tal como indicó Bloomberg, tras los incidentes con drones y los recientes ataques, la región del estrecho de Ormuz experimentó la interrupción de actividades petroleras y logísticas, dado que Fuyairá constituye un nodo crítico para el comercio energético global. Los primeros informes recibidos desde Emiratos Árabes Unidos apuntan a que la intercepción de los drones evitó víctimas, aunque los detalles sobre daños materiales permanecen en evaluación y las autoridades locales aún no han difundido detalles precisos de la zona afectada.

Irán sostiene que la participación de fuerzas militares estadounidenses en operaciones desde Emiratos Árabes Unidos representa una amenaza directa a su seguridad y soberanía. El comunicado oficial elaborado por las fuerzas armadas de Irán enfatiza que todo ataque procedente de territorio emiratí será considerado como una violación de los intereses nacionales iraníes, otorgando a Teherán motivos para responder de manera proporcional contra aquellos emplazamientos identificados como origen de las agresiones.

Los recientes ataques con misiles a posiciones clave como la isla de Abu Musa, según el reporte de Bloomberg, intensificaron los temores regionales acerca de una escalada militar, en especial ante la posibilidad de enfrentamientos que puedan involucrar a infraestructura energética y a operadores internacionales asentados en Emiratos Árabes Unidos.

La advertencia lanzada por Irán incluye una recomendación expresa de evacuar áreas donde se encuentran militares estadounidenses, remarcando que la presencia de fuerzas extranjeras se percibe como un factor de riesgo tanto para la seguridad de la población local como para la estabilidad política y comercial de la zona.

Las autoridades emiratíes, por su parte, confirmaron a Bloomberg la existencia de daños materiales causados por los fragmentos de un dron interceptado y aseguraron que mantienen medidas preventivas mientras continúan evaluando el alcance de los últimos incidentes. No se han difundido reportes de víctimas, aunque la decisión de suspender actividades en Fuyairá impacta la normalidad operativa de uno de los mayores centros de exportación de crudo a nivel global.

Todo el incidente ocurre tras los recientes bombardeos sobre la isla de Jark, territorio iraní de vital importancia estratégica por su papel central en la exportación de petróleo. Según consignó la agencia Bloomberg, estos ataques pusieron de manifiesto la volatilidad de la región y la creciente amenaza a las instalaciones energéticas que abastecen a mercados internacionales. Las autoridades iraníes insisten en que cualquier acción militar que utilice territorio emiratí como plataforma para atacar objetivos en Irán desencadenará respuestas equivalentes por parte de Teherán.

En su declaración oficial, las fuerzas armadas iraníes subrayan la urgencia de que los líderes emiratíes tomen medidas para distanciarse de operaciones militares extranjeras, advirtiendo de “consecuencias inevitables” si las agresiones contra posición iraníes persistieran desde suelo de los Emiratos Árabes Unidos. Los comunicados del gobierno de Irán reiteran que la prioridad sigue siendo la defensa de su territorio y de la soberanía nacional en el contexto de una escalada de hostilidades en el Golfo Pérsico.