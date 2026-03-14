El comandante de las FDS promete el regreso de 300 milicianos apresados en su retorno a la ciudad de Kobane

Abdi afirmó que alrededor de un millar de miembros de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) y civiles siguen bajo custodia del ejército de Siria tras las operaciones militares de los últimos meses, según reportó la agencia kurda Rudaw. El comandante hizo este anuncio poco después de que el gobierno sirio liberara a 100 combatientes kurdos en un reciente canje por prisioneros detenidos por las FDS. Este movimiento, junto a un intercambio previo en el que 59 miembros más de las FDS recuperaron la libertad, se inscribe dentro de una serie de esfuerzos por aliviar la creciente tensión y crisis humanitaria que afecta a la región.

Durante su regreso a Kobane, ciudad que se erigió como símbolo de resistencia y epicentro de recientes combates, Mazloum Abdi declaró la inminente excarcelación de 300 milicianos kurdos capturados por las fuerzas armadas de Damasco. El medio Rudaw detalló que esta promesa tuvo lugar al pie de la ciudad, donde una multitud recibió al comandante, quien se comprometió públicamente a buscar la liberación de los combatientes que permanecen en manos de Damasco, tras un proceso de intensas negociaciones.

Tal como publicó Rudaw, los enfrentamientos entre las milicias kurdas que integran las FDS y el ejército regular sirio se intensificaron a finales del año anterior y continuaron durante los meses siguientes, generando una situación de inestabilidad dentro de las regiones que históricamente habían estado bajo control kurdo, como Raqa y Deir ez Zor. Las fuerzas bajo mando del gobierno sirio lanzaron ofensivas en enero que culminaron en la toma de estas áreas y el asedio de Kobane, una circunstancia que, según informó la agencia, derivó en una crisis humanitaria acentuada por las bajas temperaturas invernales y la escasez de provisiones.

Rudaw consignó además que, tras semanas de asedio y con el riesgo humanitario en aumento, ambas partes alcanzaron un "precario acuerdo de integración". Según el medio, este pacto contempla la coordinación entre las milicias kurdas y la Administración Autónoma del Noreste de Siria (AANES), entidad que tiene en las FDS su principal fuerza de defensa y que busca estabilizar la gobernanza y el reparto de poder en la región frente a la presión del gobierno central de Siria. El acuerdo permitió poner fin al cerco militar sobre Kobane y ha abierto la puerta a gestos como la liberación de prisioneros.

Abdi subrayó el compromiso de las FDS con el retorno de los combatientes detenidos y atribuyó parte del éxito de las últimas liberaciones a la voluntad de ambas partes de evitar una escalada adicional del conflicto, según señaló Rudaw. De acuerdo con el comandante, los esfuerzos por lograr la excarcelación de los prisioneros buscan también atenuar el sufrimiento de las familias y mejorar las condiciones humanitarias en una zona donde la guerra y las ofensivas militares han provocado desplazamientos forzados, inseguridad y deterioro de los servicios básicos.

La agencia Rudaw también indicó que los recientes canjes de prisioneros han seguido una lógica de reciprocidad, con liberaciones simultáneas de prisioneros por ambas partes—100 combatientes kurdos por 100 detenidos en cárceles de las FDS—, mostrando la fragilidad y lo limitado de estos acuerdos dadas las constantes fluctuaciones en el terreno y los recursos implicados para ambos bandos.

El impacto de esta crisis se ha hecho sentir tanto entre la población civil como en la propia estructura de mando y control en el noreste de Siria. Las dificultades para mantener la estabilidad dentro de la AANES y la presión permanente de las fuerzas leales a Damasco, junto con la incertidumbre respecto al destino de cientos de detenidos, perpetúan una situación de tensión y de vulnerabilidad local a pesar de los avances logrados en las negociaciones y los acuerdos de liberación, reportó la agencia.

Dado el contexto, el anuncio de Abdi sobre la próxima excarcelación de 300 combatientes busca enviar un mensaje de alivio a sus bases y a las familias de los detenidos, así como reforzar la disposición de las FDS a continuar participando en procesos de diálogo y resolución de conflictos con el objetivo de evitar una reanudación de las hostilidades en Kobane y otras ciudades que han sufrido asedios recientes, concluyó el medio Rudaw.