En el distrito colombiano de San Luis Robles, tras haber experimentado procesos de sustitución de cultivos ilícitos que no lograron establecer una alternativa económica viable entre 2008 y 2010, la actividad cacaotera logró consolidarse como una opción estable. Según reportó Ayuda en Acción, las mujeres productoras encontraron en el cultivo y transformación del cacao no solo una vía de ingreso familiar, sino un elemento clave en la reconstrucción del tejido social y la recuperación de la identidad comunitaria en áreas afectadas por la violencia y la economía ilegal. A través de la cooperativa Corpoteva, la presidenta Fanny Yadira Rodríguez relató que la llegada de apoyo técnico y formativo generó un cambio palpable: la producción, que al inicio rondaba los 30 kilos por cosecha, aumentó hasta alcanzar entre 150 y 200 kilos cada 22 días en algunas fincas, lo que permitió vislumbrar oportunidades económicas sostenibles para la comunidad. Esta transformación fue posible mediante la implementación de un plan estructurado de fortalecimiento de toda la cadena de valor del cacao, del que formaron parte injertos, educación técnica y respaldo en comercialización, tal como detalló el medio Ayuda en Acción.

El impacto de las iniciativas impulsadas por organizaciones internacionales como Ayuda en Acción no se limita a la región Caribeña de Colombia. Según publicó Ayuda en Acción, más de 120.000 mujeres de África, América Latina y Europa participan en proyectos de emprendimiento que fomentan la autosuficiencia económica y la diversificación de fuentes de ingreso. Este acompañamiento apunta a potenciar la autonomía, con especial enfoque en contextos donde las oportunidades para mujeres rurales jóvenes suelen ser restringidas y la desigualdad de acceso al mercado es un obstáculo persistente.

Un ejemplo ilustrativo se encuentra en Etiopía, donde Abezash Kuno, de 22 años, combina sus estudios universitarios en Administración de Empresas con la gestión de una finca familiar ubicada en el distrito de Kindo Koysha. De acuerdo con Ayuda en Acción, la joven y su madre administraban más de 60 árboles de moringa, además de cultivos de yuca y maíz, comercializando su producción de manera informal y con márgenes reducidos. La intervención de la organización trajo consigo formación en comercialización y una visión orientada a la agregación de valor: Abezash identificó la extracción de aceite de moringa como una oportunidad para responder a la creciente demanda del mercado, superando así el tradicional modelo de subsistencia.

Estas experiencias muestran que, con acceso a conocimiento y a redes de respaldo, las mujeres pueden transformar sus prácticas agrícolas y comerciales. Según consignó Ayuda en Acción, una vez que reciben capacitación y acompañamiento, las mujeres dejan de ser receptoras de asistencia puntual para convertirse en protagonistas de proyectos económicamente sostenibles. La historia de Abezash, quien además cuenta con tierra y motivación para expandir su producción, refleja este proceso de empoderamiento y adquisición de herramientas que permiten a las beneficiarias gestionar recursos propios, integrarse a mercados formales y mejorar su calidad de vida.

La historia colombiana del cacao, recogida en el libro "Behind Cacao" junto a otras vivencias de productoras y cooperativas, ofrece un panorama sobre las distintas etapas del acompañamiento: desde la reactivación de cultivos hasta la participación en ferias regionales y nacionales, así como la proyección de una futura Tienda Artesanal del Chocolate. Según detalló Ayuda en Acción, estos avances no solo significan mejores ingresos para las familias implicadas, sino que además permiten que las mujeres, como Fanny Yadira Rodríguez, multipliquen las oportunidades para sus comunidades y sus propias familias.

El acompañamiento en el proceso de reconversión productiva incluye tanto la provisión de materiales y técnicas agrícolas adaptadas, como el fomento de habilidades empresariales. Según publicó el medio, el acceso a formación especializada resulta determinante para que las mujeres logren identificar nichos de mercado, administrar con eficiencia sus recursos y establecer redes productivas. De este modo, al integrarse en proyectos respaldados por Ayuda en Acción y otras entidades internacionales, las mujeres no solo obtienen ingresos estables, sino que adquieren voz y capacidad de decisión tanto en su entorno familiar como en el comunitario.

Las iniciativas reportadas por Ayuda en Acción ponen de manifiesto el papel central de la educación técnica y el acompañamiento continuado en el proceso de fortalecimiento del emprendimiento rural femenino. Tanto en América Latina como en África y Europa, estos proyectos ofrecen mecanismos para romper la dependencia de la agricultura de subsistencia, tejer redes colaborativas y favorecer la creación de valor a lo largo de distintas cadenas productivas. La experiencia de Abezash Kuno y la de la cooperativa de San Luis Robles evidencian cómo las estrategias de intervención internacional permiten multiplicar las capacidades individuales y comunitarias, promoviendo un paso sostenido hacia la independencia económica y la transformación social.