VÍDEO: Joan Laporta cierra campaña cargando contra Víctor Font: "Estás desacreditado para ser presidente"

El expresidente y candidato a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta ha cerrado este viernes su campaña electoral en la Casa Milà (La Pedrera), obra de Antoni Gaudí en el Passeig de Gràcia de Barcelona, con un discurso centrado en pedir la continuidad de su proyecto pero, sobre todo, cargando duramente contra su rival en las elecciones, Víctor Font, al que acusó de haber protagonizado una campaña "muy sucia" y de estar "desacreditado" para presidir el club.

"Si no tienes respeto por los cargos y la institución, si no sabes hacer de candidato porque has mentido y has hecho de portavoz de campañas de desprestigio desde Madrid, si pones palos en las ruedas para inscribir jugadores y hablas mal de ciertos jugadores en partidos importantes... Si no sabes hacer de candidato, estás desacreditado para ser presidente del Barça, Font", afirmó Laporta ante los asistentes, en un acto que se cerró con gritos de "president, president".

El candidato dedicó buena parte de su larga intervención a criticar directamente a Víctor Font y a su equipo del proyecto 'Nosaltres', a los que acusó de actuar con elitismo y de intentar desestabilizar al club durante la campaña. "Nos hemos encontrado una campaña por parte del candidato al que nos hemos enfrentado que ha jugado sucio. Es muy evidente", señaló Laporta, que reprochó a su rival haber dado "valor" a denuncias contra el club o haber "utilizado" a figuras del barcelonismo como Xavi Hernández. "Ha sido una campaña muy sucia. El Barça es de lo que más quieres, es como familia, y eso que hizo fue jugar sucio", lamentó.

En esa línea, el expresidente también criticó lo que consideró "maquinaciones" electorales, como el episodio relacionado con el posible fichaje del delantero noruego Erling Haaland. "Puedes hacer algo así en campaña electoral, pero si a los cinco minutos sale la representante del jugador y dice que no es cierto, que quiere seguir en el City y que no quiere que se le utilice... No tiene sentido del ridículo y le salió el tiro por la culata, otra vez", afirmó.

En el plano deportivo, Laporta defendió la gestión realizada durante su mandato y elogió el trabajo del director de fútbol, Deco, y del entrenador del primer equipo masculino, Hansi Flick. "Tenemos un grupo humano en el vestuario que es una joya. Deco ha revalorizado la plantilla y ha bajado el salario. Está haciendo un trabajo extraordinario y ha aguantado todas las cabronadas que se le han dicho en esta campaña", aseguró, antes de reivindicar un modelo basado en la mezcla entre talento de la cantera y fichajes de fuera.

También defendió la situación económica del club y pidió el voto para consolidar la recuperación iniciada en los últimos años. "Hemos recuperado la economía del club después de salvarlo y ahora queremos consolidar esa recuperación. Estamos en un ratio del 54% de salarios respecto a ingresos y ahora tenemos estabilidad para seguir creciendo", sostuvo Laporta, que aseguró que el Barça está "a mitad de cruzar el río" en su proceso de saneamiento.

El dirigente blaugrana situó además como eje de su proyecto la finalización del nuevo Spotify Camp Nou y del Espai Barça, que considera clave para el futuro del club. "La clave del futuro, una de ellas, es el estadio. Todo lo que hemos hecho es para las generaciones jóvenes. Si queremos que el Barça sea eterno debemos poner las bases del futuro", afirmó, reivindicando también el crecimiento del equipo con jóvenes como Lamine Yamal, Pedri o Pau Cubarsí.

Laporta cerró su intervención llamando a la participación en las elecciones del domingo y asegurando que encara el futuro con optimismo. "Espero poder seguir siendo presidente. Me veo con fuerza. Si seguimos por este camino, viviremos unos años apasionantes y los mejores años de nuestras vidas", concluyó.

Durante el acto también intervinieron otras voces del entorno del candidato, como el economista Xavier Sala i Martín (exdirectivo y amigo de Laporta), que destacó la "inteligencia más allá del PowerPoint" de Laporta, o Oriol Amat, quien sería el presidente de la Comisión Económica, que aseguró que el club ha pasado de no poder pagar nóminas en 2021 a contar ahora con más de 300 millones de euros en tesorería. También participaron la socia número 9 del club, Cèlia, el empresario Oriol Fernández, propietario del Bar Bocata donde Laporta cocinó unos macarrones en campaña, y el cantante Edu Esteve, autor de la canción de 'Defensem el Barça', que la cantó abrazado al presidente para cerrar este último acto de campaña.

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