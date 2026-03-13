Agencias

Trump descarta por ahora una operación para quedarse con el uranio iraní o su estratégica isla de Jark

El presidente de Estados Unidos afirmó que la toma de recursos o enclaves estratégicos de Irán no son prioridades inmediatas, aunque advirtió que la posibilidad no está descartada a futuro y destacó la capacidad militar estadounidense ante Fox News

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Durante una entrevista, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que la posibilidad de desplegar tropas para apoderarse del uranio iraní o de la estratégica isla de Jark permanece como una opción que no constituye prioridad en este momento. Tal como publicó Fox News, aunque descartó una operación inmediata de este tipo, Trump no excluyó que dicha medida pueda ser considerada en el futuro y subrayó la capacidad militar estadounidense para actuar si la situación lo requiere.

La declaración de Trump se produjo al abordar preguntas sobre una potencial acción directa sobre el uranio enriquecido de Irán y sobre Jark, enclave clave en la industria petrolera de ese país ubicado en su región suroeste. Según informó Fox News, el mandatario precisó: “Ahora mismo no estamos centrados en ello pero quizás en un momento dado lo estaremos”. A lo largo de la entrevista, Trump defendió su línea en relación con Irán, indicando que Estados Unidos ha optado por la moderación pese a contar con recursos militares suficientes para destruir completamente las instalaciones nucleares iraníes o incluso “el país entero”. El presidente añadió: “La verdad es que creo que me estoy portando bien. Podría haber destruido sus plantas nucleares. Podría haber destruido el país entero. Por ahora hemos decidido no hacerlo”.

Referido a la isla de Jark, Trump explicó a Fox News que actualmente esa localización no figura entre sus intereses inmediatos, indicando que “no ocupa un lugar muy alto en mi lista de deberes”. El mandatario expresó incomodidad ante este tipo de preguntas, al considerar que afectan la libertad de decisión estratégica de su administración, según reportó el citado medio.

En cuanto a la escalada del conflicto entre Washington y Teherán, Trump evitó establecer plazos concretos para su resolución, asegurando que la confrontación concluirá únicamente cuando, según sus palabras, “lo sienta en mis huesos, cuando me lo parezca”. Este enfoque se da en un contexto de presión intensificada por parte de las fuerzas estadounidenses sobre objetivos iraníes. El medio Fox News detalló declaraciones del jefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, el general Dan Caine, quien comunicó que este viernes se anticipa como “el día más intenso” de la operación militar en curso.

Durante las casi dos semanas de ofensiva, las fuerzas estadounidenses han atacado aproximadamente 6.000 objetivos, según balance presentado por el general Caine a Fox News. Las declaraciones de Trump reflejan una dualidad en la postura norteamericana: la apuesta por la contención ante escenarios de extrema presión y la disposición a recurrir a alternativas militares más agresivas si se juzga necesario.

Fox News informó que Estados Unidos continúa evaluando los desarrollos en Irán y la evolución del conflicto, sosteniendo la posibilidad de ajustes en las operaciones según las circunstancias. La isla de Jark mantiene su valor estratégico para la industria petrolera iraní, mientras que el uranio enriquecido sigue siendo un punto de tensión en la agenda de seguridad internacional. El diálogo con el medio incluyó reiteraciones de la supremacía militar estadounidense, así como del enfoque selectivo que Trump ha decidido aplicar a la hora de tomar decisiones sobre Irán.

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