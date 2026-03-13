Trump asegura estar "destruyendo por completo" a Irán, pero afirma tener "tiempo de sobra" para su ofensiva

El conflicto en Irán ha resultado en un saldo de más de 1.200 víctimas mortales, incluyendo la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, quien fue sucedido por su hijo Mojtaba Jamenei. De acuerdo con información publicada por Europa Press, las acciones militares implementadas por Estados Unidos e Israel iniciaron el 28 de febrero, apenas un día después de que Teherán asistiera a una ronda de negociaciones acerca de su programa nuclear. El gobierno iraní ha señalado que dicho programa no busca fines armamentísticos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en la madrugada de este viernes que su país se encuentra "destruyendo por completo" a Irán tanto en el plano militar como económico. Según reportó Europa Press, Trump afirmó que ya ha eliminado a la Armada y la Fuerza Aérea iraníes y subrayó que aún dispone de "tiempo de sobra" para proseguir con las operaciones militares en el país. En una publicación en redes sociales, el mandatario indicó: "Estamos destruyendo totalmente al régimen terrorista de Irán, militar, económica y en otros aspectos", palabras que recogió Europa Press. Trump también apuntó en su mensaje que los informes del diario The New York Times no reflejan los avances de su administración, afirmando que "si leen" esas informaciones, "pensarían erróneamente que no estamos ganando".

Durante su intervención, el presidente estadounidense detalló que "la Armada iraní ha desaparecido, su Fuerza Aérea ya no existe, los misiles, drones y todo lo demás están siendo diezmados, y sus líderes han sido borrados de la faz de la tierra". Agregó que el ejército de Estados Unidos cuenta con "una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y tiempo de sobra" para la ofensiva en Irán, según lo informado por Europa Press. Trump justificó estas acciones señalando: "Llevan 47 años asesinando a personas inocentes en todo el mundo, y ahora yo, como el 47º presidente de Estados Unidos, los estoy asesinando". Describió las órdenes militares emitidas durante el conflicto como un "gran honor" y alentó a la ciudadanía a "observar lo que les sucede hoy a estos desquiciados", recogió Europa Press.

El comienzo de la ofensiva de Washington y sus aliados contra Irán se produjo justo después de una nueva ronda de negociaciones sobre el programa nuclear iraní, negociación en la que la parte iraní reiteró que sus actividades nucleares no buscan fines bélicos. Europa Press consignó que desde el inicio de las hostilidades se ha producido un aumento notable de la violencia y una escalada bélica en la región, con consecuencias directas en la población civil y en las estructuras de poder del país asiático.

En respuesta a los ataques llevados a cabo por Estados Unidos e Israel, Irán ha lanzado ataques contra instalaciones e intereses estadounidenses ubicados en países del Golfo Pérsico, además de realizar ofensivas con drones y misiles sobre territorio israelí. Europa Press detalló que la respuesta iraní forma parte de un ciclo de represalias en el marco de la escalada militar que se desarrolla en la región.

Europa Press añadió que la desaparición de la cúpula militar y la muerte del ayatolá Alí Jamenei han provocado una transición en el liderazgo de Irán, ahora en manos de Mojtaba Jamenei. Estas transformaciones internas se enmarcan en un contexto de continuos enfrentamientos y tensión internacional, mientras la comunidad internacional observa el desarrollo del conflicto y las acciones de ambos bandos.

El discurso y los mensajes difundidos por el presidente estadounidense hacen referencia no solo a los avances militares, sino también a la justificación de la ofensiva con base en hechos históricos, como la mención a los 47 años de acciones atribuidas por Washington al gobierno iraní. Según Europa Press, Trump ha buscado recalcar que las operaciones cuentan con recursos militares suficientes para mantenerse en el tiempo y ha instado a la ciudadanía a mantenerse atenta a la evolución de los acontecimientos.