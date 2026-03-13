Sanidad crea una Mesa de análisis para vigilar la aplicación del decreto de sanidad universal a migrantes irregulares

El Pleno de la nueva Mesa de análisis tendrá la potestad de reunirse al menos dos veces cada año y podrá constituir grupos de trabajo centrados en retos específicos vinculados a la cobertura sanitaria. Este órgano, según informó el Ministerio de Sanidad, concentrará sus esfuerzos en la vigilancia y evaluación periódica de la aplicación del Real Decreto 180/2026 de 11 de marzo, que regula el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, con especial atención a las personas extranjeras que se encuentren en España sin residencia legal.

La decisión de crear este organismo fue formalizada el viernes, tras la firma de la Orden ministerial por parte de la ministra de Sanidad, Mónica García Gómez. De acuerdo con lo publicado por el Ministerio de Sanidad, la Mesa contará con la presidencia de la Secretaría de Estado de Sanidad y con la colaboración de comunidades autónomas, entidades sociales y diversas direcciones del propio Ministerio. El secretario general de Sanidad, Javier Padilla, asumirá la presidencia de la Mesa, que integrará tres vicepresidencias y cuatro vocalías correspondientes al Comisionado de Salud Mental, la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud, la Dirección General de Ordenación Profesional y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).

Cada comunidad autónoma, así como las ciudades de Ceuta y Melilla, dispondrá de representación a través de una vocalía ostentada por una persona vinculada a la consejería sanitaria correspondiente y con experiencia directa en políticas de acceso al sistema sanitario. Según detalló el Ministerio de Sanidad, el órgano también incorporará ocho vocalías reservadas a organizaciones sociales activas en la defensa del derecho a la salud. Al menos dos de ellas quedarán asignadas específicamente a colectivos que representen a la población migrante.

El medio oficial destacó que la función principal de la Mesa será impulsar el análisis continuado sobre la implantación de las normas que regulan el acceso al Sistema Nacional de Salud en los diferentes servicios autonómicos y en INGESA. La misión de este seguimiento será identificar barreras, examinar el alcance de la cobertura y proponer acciones para garantizar que el acceso sanitario se materialice, particularmente para los extranjeros presentes en España sin residencia legal.

Según consignó el Ministerio de Sanidad, el órgano asesorará tanto en el diseño como en el desarrollo e implementación de mecanismos que faciliten la accesibilidad universal. El propósito consiste en contribuir a la evaluación de la eficacia de las medidas tomadas en favor del acceso universal e intervenir activamente canalizando iniciativas divulgativas y de comunicación dirigidas a formar e informar al conjunto del personal sanitario, la ciudadanía en general y especialmente a aquellos colectivos con dificultades de acceso al SNS.

El medio oficial subrayó que dentro de su ámbito de actuación, la Mesa impulsará acciones formativas capaces de mejorar el acceso al sistema para toda la población, con especial atención hacia los extranjeros en situación administrativa irregular. Entre las tareas encomendadas figura también el fomento de la colaboración entre administraciones públicas para armonizar la cobertura, así como la promoción y difusión de buenas prácticas orientadas a garantizar la accesibilidad al SNS para todas las personas.

El Ministerio especificó que la constitución y funcionamiento de la Mesa se desarrollará sin que esto suponga un aumento del gasto público: sus actuaciones serán cubiertas con los presupuestos ordinarios del Ministerio. En ningún caso la implementación de este organismo implicará un aumento neto de los gastos de personal en la Administración General del Estado.

El establecimiento de la Mesa responde a la voluntad de fortalecer el marco legal y operativo que facilita el acceso igualitario a la atención sanitaria en España, particularmente en lo relativo a la protección de la salud de las personas migrantes. Tal como reportó el Ministerio, el órgano persigue también homogeneizar la información y orientar tanto a usuarios como a profesionales sobre sus derechos y las vías existentes para ejercerlos. Entre los objetivos figura el reducir desigualdades y garantizar que las medidas contempladas en el Real Decreto se lleven a la práctica de forma efectiva en todo el territorio estatal.

El Ministerio recalcó que la participación activa de comunidades autónomas, organizaciones sociales y entidades públicas busca asegurar una visión amplia y una coordinación sostenida en la vigilancia del cumplimiento de la normativa. De este modo, la Mesa pretende contribuir al avance en la garantía del derecho a la salud y al acceso sanitario consolidado como principio universal dentro del marco del sistema público de atención médica en España.