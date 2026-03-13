(Previa) La Real Sociedad quiere arrebatar al Real Madrid la segunda plaza en la Liga F Moeve

El historial reciente entre la Real Sociedad y el Real Madrid inclina la balanza hacia las madrileñas, ya que el conjunto vasco no derrota a su rival en Liga F desde septiembre de 2021. A pesar de esta estadística, el equipo dirigido por Arturo Ruiz aspira a revertir la dinámica y sumar su cuarta victoria consecutiva, un resultado que le permitiría igualar al Real Madrid en puntos y superar el goalaveraje negativo arrastrado del partido de la primera vuelta, cuando el equipo blanco se impuso por 1-0 en el Alfredo di Stéfano. Según publicó la agencia Europa Press, este encuentro, que se celebrará el sábado en las instalaciones de Zubieta, figura como uno de los puntos álgidos de la vigesimosegunda jornada, marcando el regreso del campeonato español tras el parón internacional.

De acuerdo con el medio mencionado, el choque tiene implicaciones directas en la pelea por el subcampeonato de la Liga F Moeve 2025-2026 y en la lucha por los puestos europeos. El Real Madrid, que ocupa actualmente la segunda plaza y encadena cinco victorias seguidas en el torneo doméstico, cuenta con tres puntos de ventaja sobre la Real Sociedad. Ganar permitiría a las blancas afianzar su posición y mantener la presión sobre el líder, el FC Barcelona, del que se mantienen a diez puntos. Una derrota, en cambio, reavivaría la pugna por los primeros puestos y pondría en duda las aspiraciones de subcampeonato de las de Pau Quesada.

El equipo donostiarra exhibe una racha positiva desde diciembre, cuando precisamente cayó ante el Real Madrid. Desde entonces, no ha vuelto a conocer la derrota y busca consolidar su mejor temporada reciente desbancando a las blancas, un reto que pasaría por revertir el 1-0 adverso del primer enfrentamiento directo y convertir esta serie particular en un factor favorable en la disputa por la clasificación europea, según informó Europa Press.

Frente a la solidez defensiva mostrada por el Real Madrid en las últimas jornadas, en las que no ha concedido goles en sus tres partidos más recientes de liga, la Real Sociedad intentará explotar su buen momento. Europa Press consignó que el cuadro de San Sebastián se presentará ante su afición con el objetivo claro de recortar diferencias y mantener opciones reales de finalizar entre los dos primeros, lo que supondría un salto de calidad respecto a anteriores temporadas.

Mientras tanto, el líder FC Barcelona encara su duelo del fin de semana con la intención de dar un paso más hacia un nuevo título, en una visita al Deportivo ABANCA en Riazor. El equipo gallego no gana en casa desde el 6 de diciembre, y se mide ante un rival azulgrana herido por el empate sin goles frente al FC Badalona Women en la ida de las semifinales de la Copa de la Reina Iberdrola, detalló la misma fuente. El Barcelona buscará reencontrarse con la victoria y acercarse de manera decidida a la corona de la Liga F Moeve.

Por su parte, el Costa Adeje Tenerife, conjunto semifinalista de la Copa de la Reina, juega en su campo ante el colista Levante UD. Los tinerfeños, que ocupan la cuarta posición en la tabla y están a once puntos de la Real Sociedad, necesitan el triunfo para aprovechar cualquier tropiezo del cuadro vasco y acercarse al tercer lugar, según reportó Europa Press. El equipo también tendrá que gestionar sus energías, ya que la próxima semana afronta la vuelta de la Copa, en la que debe remontar un 1-0 en contra frente al Atlético de Madrid.

El Atlético de Madrid, con sus opciones de clasificar a la próxima edición de la Liga de Campeones prácticamente descartadas debido a los quince puntos que lo separan de la zona de privilegio, podría priorizar la Copa de la Reina en su calendario inmediato. Como agregó Europa Press, no se descarta que el cuerpo técnico reserve algunas de sus futbolistas titulares en el enfrentamiento ante el DUX Logroño, que se libra en Alcalá de Henares y en donde el equipo visitante se encuentra en una delicada situación en la tabla, figurando en el antepenúltimo lugar.

El Sevilla FC, instalado en la quinta plaza de la clasificación, buscará extender a cuatro su serie de victorias al jugar en campo del Alhama CF El Pozo. El conjunto murciano, ubicado en la penúltima posición, no ha sumado puntos desde octubre, cuando igualó sin goles ante el Athletic Club. De acuerdo con Europa Press, el Alhama arrastra una racha negativa también en materia ofensiva, sin marcar goles en los seis partidos más recientes de la Liga F.

El sexto puesto también se encuentra en disputa esta jornada. El FC Badalona Women encara su partido en casa ante el Granada CF después de haber sumado un empate en Copa ante el FC Barcelona, resultado que ha reforzado la confianza del equipo. En paralelo, el Madrid CFF viaja al País Vasco para enfrentar al Athletic Club en un duelo caracterizado por la irregularidad de ambos conjuntos, según detalló Europa Press.

Por último, la jornada se completa con un encuentro decisivo en la lucha por la permanencia. El RCD Espanyol, que ha logrado dos puntos de los últimos cinco posibles, se enfrenta a la SD Eibar, cuya racha negativa llega a seis derrotas seguidas. Este cruce directo podría tener efectos inmediatos en la parte baja de la clasificación y marcar el futuro cercano de ambos equipos en la Liga F Moeve, según consignó Europa Press.