Phone (4a) y Headphone (a), disponibles desde este viernes en el mercado español

El 'smartphone' Phone (4a) y los auriculares inalámbricos Headphone (a) de Nothing están disponibles desde este viernes en el mercado español, donde llegan con una apuesta por colores desenfadados y características que elevan la gama media.

Phone (4a) y Headphone (a) pueden encontrarse desde este viernes a través de nothing.tech y en los principales distribuidores en España, que incluyen Amazon, El Corte Inglés, Fnac, GAME, MediaMarkt, PCComponentes y Worten. En concreto, el 'smartphone' tiene un precio que parte de los 349 euros, mientras que los auriculares cuestan 159 euros.

Phone (4a) forma parte de la serie de Phone (4a), que Nothing presentó el pasado 5 de marzo. Se trata de su nueva propuesta para la gama media en la que ha incorporado un diseño y una cámara de nivel insignia y nuevos colores, como el rosa y el azul, que se unen al negro y al blanco, más tradicionales.

Este modelo funciona con Nothing OS 4.1, basado en Android 16, llega con el ecosistema de inteligencia artificial Nothing AI y las herramientas Essential AI, y es compatible con Playground, lo que permite crear y compartir Essential Apps sin necesidad de escribir código.

Utiliza una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas con resolución 1,5K y 120Hz, que alcanza un pico de brillo máximo de 2.500 nits. También integra un sistema de cámara con un teleobjetivo periscópico de 50 MP y una lente principal de 50 MP, mientras que en su interior se encuentra un procesador Snapdragon 7s Gen 4 y una batería de 5.080 mAh.

Phone (4a) incorpora una Glyph Bar refinada con 63 miniLED distribuidos en siete zonas de luz, para ofrecer una iluminación uniforme de hasta 3.500 nits, un 40 por ciento más brillante que la Glyph Interface del Phone (3a). Pueden personalizarse las secuencias de luz, para no perder ninguna notificación.

En la misma fecha, Nothing también presentó los auriculares Headphone (a), que ofrecen hasta cinco días de autonomía y un diseño de tipo diadema 'over-ear' -que cubre toda la oreja- desenfadado, disponible en los colores rosa, amarillo, blanco y negro.

Ofrecen audio de alta resolución con certificado Códec inalámbrico y LDAC, e integran un controlador de 4mm recubierto de titanio que ofrece un sonido "potente y sin distorsiones", mientras que la tecnología de cancelación de ruido activo tiene tres preajustes y un modo 'Transparencia'.

La experiencia auditiva se complementa con un ecualizador avanzado profesional de ocho bandas que ajusta el sonido con precisión. Y para el control, los auriculares incluyen botones y ruedas táctiles directamente integradas en los auriculares que ayudan a ajustar el sonido, navegar por los contenido y acceder a distintos modos.