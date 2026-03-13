Agencias

Neurofisiólogo indica que el sueño profundo elimina toxinas neuronales que aceleran las enfermedades neurológicas

El sueño profundo ralentiza las enfermedades neurológicas y funciona como un sistema de "limpieza" de toxinas neuronales que previene el deterioro cognitivo, según el jefe del Servicio de Neurofisiología Clínica en los Hospitales Universitarios Hospiten Rambla, Hospiten Bellevue y Hospiten Sur y en Hospiten Lanzarote, Txomin Navajas Carasa.

"El sueño cambia con los años: disminuye el sueño profundo, aumentan los despertares y el reloj biológico tiende a adelantarse, lo que provoca el denominado despertar precoz. Si no se busca una solución a este deterioro, todo ello puede derivar en una peor memoria, déficit de atención y en mayor probabilidad de aparición de demencia", ha detallado.

El descanso nocturno es un proceso activo regenerador y reparador, que hace que el cerebro sea capaz de acelerar o frenar la aparición de enfermedades degenerativas como la demencia. En este sentido, el sueño de ondas lentas es el "protagonista" en la limpieza biólogica de los residuos proteicos que se generan durante el día. La red linfática cerebral es la encargada de eliminar residuos como las proteínas beta amiloide y tau, implicadas en el Alzheimer.

DESARROLLO DE ALZHEIMER O PARKINSON

Navajas Carasa ha subrayado que, según estudios mediante Resonancia Magnética, la mala calidad de sueño se asocia con un cerebro biológicamente más envejecido, y que la pérdida progresiva de sueño profundo se asocia a "mayor probabilidad de desarrollar demencia años después".

"Cuidar el sueño es cuidar la memoria, ya que se trata de una neuroprotección real, no un simple proceso pasivo. Tratar el insomnio, regular los horarios, exponerse a la luz solar y mantener una actividad física regular mejoran la arquitectura del sueño, favorecen la recuperación del descanso nocturno y, con ello, protegen el cerebro", ha apuntado.

De hecho, los problemas de sueño pueden ser la primera señal que alertan enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson. A causa de esto, Hospiten ha recordado que tratar los problemas de sueño es una forma de "prevenir enfermedades neurológicas y debe formar parte de una diana importante en la estrategia de un envejecimiento saludable".

