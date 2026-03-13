Mueren más de cien personas a causa de las inundaciones y deslizamientos de tierra en el sur de Etiopía

La Comisión de Derechos Humanos de Etiopía comunicó que hasta el momento se han recuperado 65 cuerpos, mientras que se presume la muerte de otras 60 personas en circunstancias no aclaradas dentro de la misma emergencia, según consignó el organismo en sus redes sociales. El comunicado también indicó que la entidad está haciendo un seguimiento de las repercusiones de este desastre, al tiempo que demanda una respuesta más activa por parte de las autoridades nacionales.

Según informó Europa Press, intensas lluvias en el sur de Etiopía han dejado un saldo de cerca de 120 personas fallecidas en varias localidades del área de Gamo, ubicada en el Estado Regional del Sur. Además del elevado número de víctimas mortales, las inundaciones y deslizamientos de tierra provocaron importantes daños materiales, afectando tanto a viviendas como a campos de cultivo. Decenas de personas permanecen desaparecidas, mientras los rescatistas y organismos humanitarios incrementan sus labores para dar con su paradero y asistir a los afectados por el desastre.

Las autoridades locales establecieron comités y han puesto en funcionamiento distintas soluciones orientadas a entregar insumos básicos y alimentos a la población desplazada por las inundaciones. Europa Press detalló que estos esfuerzos buscan dar asistencia rápida a quienes perdieron sus hogares y enseres a raíz de esta catástrofe natural. El mismo medio señaló que la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía insistió en la necesidad de que el gobierno central, con sede en Adís Abeba, coordine una respuesta mayor y más efectiva frente a la emergencia para lograr una cobertura más amplia a los damnificados.

El fenómeno meteorológico que afecta a la región fue calificado por organismos y expertos como una consecuencia del cambio climático, con lluvias inusualmente intensas en África oriental durante las semanas recientes. Según consignó Europa Press, otros países de la zona experimentaron impactos similares, distinguiéndose el caso de Kenia donde se registraron también decenas de víctimas mortales y afectaciones graves en localidades enteras.

La destrucción de viviendas y de zonas cultivadas en Etiopía profundizó la situación de vulnerabilidad de las familias, que dependen de la producción agrícola para su subsistencia. Autoridades y rescatistas reportaron que cientos de habitantes tuvieron que abandonar sus hogares debido a los daños ocasionados por las lluvias torrenciales, lo que agravó el panorama humanitario y dificultó el acceso a servicios básicos.

El impacto en la infraestructura también fue reseñado por Europa Press, que agregó que varias vías de comunicación resultaron bloqueadas o destruidas, dificultando la llegada de ayuda y de equipos de rescate a algunas de las áreas más afectadas. Organismos internacionales y autoridades etíopes colaboran en la evaluación de daños y en el establecimiento de prioridades para la entrega de suministros y la reubicación de los desplazados.

Expertos citados por Europa Press relacionaron las lluvias intensas y sus consecuencias directas en la región con el cambio climático, advirtiendo que estos eventos extremos podrían volverse más frecuentes e intensos en el futuro. Las autoridades locales y la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía continúan supervisando la situación y actualizando las cifras conforme avanzan las operaciones de búsqueda, rescate y asistencia, en colaboración con actores nacionales e internacionales.