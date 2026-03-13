La OMC recuerda que la contratación de médicos no especialistas es un riesgo para el SNS y el modelo MIR

El reciente informe elaborado por la Asamblea General de la Organización Médica Colegial (OMC) advierte que la práctica de cubrir plazas estructurales con médicos sin especialización oficial se ha extendido más allá de casos aislados y afecta a todas las comunidades autónomas, con mayor presencia en territorios rurales y de difícil cobertura. Según publicó el medio, la OMC sostiene que esta tendencia pone en serio riesgo la seguridad de los pacientes y amenaza el modelo de Médicos Internos Residentes (MIR), que constituye la base del sistema de formación sanitaria en España.

De acuerdo con la OMC, la normalización de la contratación de médicos que carecen del título oficial de especialista representa un peligro para el Sistema Nacional de Salud (SNS), tanto en términos de calidad asistencial como de equidad profesional. El medio informó que España ha consolidado a lo largo de décadas un sistema de Formación Sanitaria Especializada (FSE) que ha sido valorado positivamente tanto a nivel nacional como internacional. Este sistema, explican desde la corporación, no corresponde a un mero trámite administrativo ni a un privilegio reservado a determinados colectivos, sino que actúa como una garantía pública de seguridad clínica y acceso regulado a la práctica profesional.

La OMC señala que permitir a profesionales sin la titulación requerida desempeñar funciones propias de especialistas introduce una fisura en los fundamentos del SNS y vulnera los principios que sustentan el acceso y la atención sanitaria en el país. Tal como detalló la OMC a través del medio, esta situación provoca distorsiones en la supervisión de los médicos en formación, crea agravios entre quienes han superado los procesos selectivos y años de formación reglada, y contribuye a la precarización del ejercicio profesional médico.

El informe presentado por la OMC subraya que las causas detrás de esta situación se relacionan con décadas de insuficiente planificación, jubilaciones numerosas, un aumento sostenido de la demanda asistencial y serias dificultades en la cobertura de plazas, especialmente en áreas rurales y de baja densidad poblacional. Según consignó el medio, estas circunstancias han originado respuestas reactivas y de corto plazo, como la flexibilización de los criterios para ocupar puestos sanitarios, lo que, según la OMC, no puede sentar precedente ni transformarse en una vía habitual de contratación.

El colectivo médico insta a implementar una estrategia estatal coordinada que contemple el aumento programado de plazas MIR con base en necesidades objetivas, la mejora de las condiciones laborales y salariales del personal sanitario y la creación de incentivos eficaces para la cobertura de puestos en zonas con mayores carencias. Además, la OMC reclama procesos de homologación de títulos que sean ágiles pero mantengan rigurosidad, así como una planificación global a medio y largo plazo que tenga en cuenta las particularidades de cada región.

Otro aspecto señalado en el informe, según reportó el medio, se refiere a la necesidad de derogar las habilitaciones excepcionales establecidas en el Real Decreto-ley 30/2021, que permitieron la contratación de médicos no especialistas en circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia de COVID-19. La OMC advierte que esas excepciones no deben consolidarse como un recurso habitual para cubrir vacantes estructurales en el sistema sanitario, ya que ello resulta incompatible con el marco legal actual y pone en tela de juicio la calidad y seguridad asistencial.

La OMC remarcó que la ciudadanía tiene derecho a recibir atención por parte de profesionales que hayan cumplido la formación exigida. Según manifestó el organismo en declaraciones recogidas por el medio, el acceso a una atención sanitaria de calidad solo puede garantizarse manteniendo los estándares que han permitido que el modelo MIR se reconozca como uno de los más efectivos en el ámbito sanitario europeo.

En las conclusiones de su informe, la OMC identifica que el recurso continuado a médicos sin especialización afecta negativamente la reputación y la solidez del modelo MIR, desincentiva a los profesionales que optan por vías formativas regladas y genera un entorno donde la inseguridad clínica aumenta y las desigualdades territoriales en el acceso a la asistencia sanitaria se profundizan.

La entidad hace un llamado a las autoridades sanitarias para fortalecer la planificación de recursos humanos y asegurar que las plazas estructurales se mantengan reservadas a profesionales que hayan superado la formación reglada y las evaluaciones correspondientes, al tiempo que reiteran la urgencia de abordar las causas estructurales que han dado lugar a esta situación, de acuerdo con la información difundida por el medio.