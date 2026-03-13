Agencias

La Inteligencia británica cree que Rusia está saliendo muy beneficiada de la guerra de Irán

Reino Unido advierte que Moscú fortalece su posición en el conflicto ucraniano gracias a una menor dependencia de drones iraníes y al incremento de sus ingresos petroleros, lo que mejora la capacidad militar y financiera del Kremlin

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El incremento de los ingresos derivados del petróleo ha fortalecido notablemente las capacidades económicas de Rusia, permitiendo al Kremlin aumentar la financiación destinada a la guerra en Ucrania. Según la más reciente evaluación del Ministerio de Defensa británico, esta mejora en los recursos financieros rusos surge, entre otros factores, de la subida de los precios mundiales del crudo, así como de la disminución de descuentos en sus productos petrolíferos, lo que implica un flujo de dinero más contundente hacia Moscú. Tal como reportó la inteligencia militar del Reino Unido, los beneficios obtenidos por el Kremlin en el contexto de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel están resultando evidentes en el frente ucraniano.

De acuerdo con información publicada por el Ministerio de Defensa de Reino Unido y difundida por diferentes plataformas noticiosas, la participación de Rusia como aliado de Irán no ha tenido un impacto desfavorable para los intereses de Moscú en el conflicto ucraniano. Por el contrario, la situación ha traído ventajas tanto en el ámbito militar como en el económico. En el terreno militar, uno de los factores destacados por la inteligencia británica es la reducción significativa de la dependencia de Rusia respecto a drones iraníes. Según las evaluaciones oficiales recogidas por el medio, “desde 2024, la dependencia de Rusia de los sistemas aéreos no tripulados iraníes ha disminuido casi con toda seguridad”. El Ministerio de Defensa atribuye este cambio a la expansión de la producción nacional de sistemas aéreos no tripulados, lo que implica una mayor autosuficiencia tecnológica por parte de la industria militar rusa.

La valoración británica, consignada por diferentes medios, sostiene que el impulso petrolero representa un factor decisivo para las arcas del Estado ruso en este contexto. El alza de los precios del crudo y la tendencia a la reducción en el número de proveedores alternativos benefician directamente a Moscú, que ha podido acortar los descuentos ofrecidos en sus exportaciones de productos petrolíferos. El resultado de esta combinación es un aumento tangible de los ingresos petroleros, lo que incrementa, según el Ministerio de Defensa del Reino Unido, “la capacidad para financiar la guerra”.

El documento divulgado por la inteligencia británica hace hincapié en que la coyuntura económica internacional y la capacidad de producción interna han proporcionado a Rusia ventajas estratégicas de relevancia. El Ministerio de Defensa remarca que estas mejoras se traducen en un “impulso a corto plazo” para las finanzas del Gobierno ruso, fortaleciendo su capacidad de sostener las operaciones militares en Ucrania.

El análisis militar difundido por el Ministerio de Defensa de Reino Unido indica que la menor dependencia tecnológica respecto a Irán permite a Moscú evitar vulnerabilidades que podrían haberse generado en caso de sanciones o interrupciones en la cadena de suministro internacional. De acuerdo con lo reportado por la fuente, este cambio responde a la adaptación y modernización de la industria militar rusa, capaz de desplegar más sistemas propios y reducir las posibles restricciones de acceso a tecnología extranjera.

La evolución del conflicto en Ucrania, según la perspectiva británica, está marcada en este momento por el acceso de Rusia a recursos económicos incrementados a partir de la comercialización internacional de petróleo, un sector que ha experimentado presiones externas, pero que en el actual clima global ha mostrado ventajas para el Kremlin.

El medio detalla que, de cara al conflicto ucraniano, estas circunstancias económicas ofrecen ventajas que se ven reflejadas tanto en el presupuesto militar como en el margen operativo de las fuerzas armadas rusas. Según los informes recopilados, esa mayor capacidad de financiar la guerra podría tener repercusiones en la intensidad y duración de las operaciones militares en el terreno, otorgando a Moscú una posición reforzada respecto a períodos anteriores.

En cuanto al plano diplomático y estratégico, la fuente subraya que la alianza de Rusia con Irán, lejos de representar un obstáculo, se traduce en beneficios estructurales para el Estado ruso, en especial por la independencia lograda en la producción de tecnología militar crítica y el aprovechamiento de la coyuntura económica derivada de los precios del petróleo.

El Ministerio de Defensa británico, de acuerdo con la cobertura difundida, subraya que estas tendencias sugieren que Moscú podría prolongar su esfuerzo bélico contra Ucrania con menos presión externa y un acceso ampliado a recursos vitales, disminuyendo la posibilidad de condicionamiento por parte de otros actores internacionales que podrían imponer limitaciones tecnológicas o de mercado.

Por último, el documento evaluativo distribuido por la inteligencia militar de Reino Unido considera que la conjunción de mayor producción nacional de drones y el beneficio económico del petróleo consolidan la capacidad militar y financiera de Rusia. Según el Ministerio de Defensa británico, estas condiciones hacen posible que el Kremlin encare la continuación del conflicto con medios reforzados tanto en materia tecnológica como económica.

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