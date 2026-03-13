Irene Rosales planta cara a las indirectas de Kiko Rivera: "Yo no me doy por aludida por nada"

Cuando se le preguntó sobre la supuesta mala relación con Lola García, actual pareja de Kiko Rivera, Irene Rosales afirmó que entre ellas está “todo bien”, desmintiendo los rumores de tensiones, según consignó Europa Press. La excolaboradora de televisión priorizó mantener un ambiente cordial, tanto con el entorno de su exmarido como en lo personal, al tiempo que subrayó el objetivo de preservar la estabilidad de sus hijas y evitar ponerlas en el centro de la controversia mediática. Este planteamiento da cuenta de la estrategia adoptada por Rosales, alejada de los focos y centrada en una vida tranquila junto a su actual pareja, Guillermo.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Irene Rosales afronta las recientes publicaciones en redes sociales de Kiko Rivera, interpretadas por muchos como indirectas hacia ella, con una postura de calma y distancia. Tras semanas de atención mediática generada tanto por sus declaraciones en televisión como por los mensajes en Instagram de su exmarido, la sevillana expresó con claridad su posición: “Es que al final en las redes sociales cada uno pone lo que quiere y cada uno se da por aludido si quiere o no. Y yo no me doy por aludida por nada”. Esta afirmación, recogida por Europa Press, zanja cualquier especulación sobre posibles respuestas de Rosales a los comentarios del DJ y apunta a una decisión consciente de no alimentar enfrentamientos públicos.

Europa Press detalló que, mientras Kiko Rivera capitaliza su reciente reconciliación con su madre, Isabel Pantoja, para proyectar su carrera musical y renovar su imagen pública, Irene Rosales evita entrar en confrontaciones. A pesar de que buena parte de la audiencia interpreta algunas de las publicaciones del artista como alusiones directas a su expareja, Rosales opta por no responder y reitera su deseo de no verse involucrada en conflictos que puedan repercutir en la tranquilidad familiar.

Sobre la reciente aproximación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, un hecho que ha devuelto al clan familiar al primer plano mediático, Rosales fue categórica al expresar su opinión. La sevillana declaró a Europa Press: “Me alegro muchísimo. Me alegro muchísimo, de verdad que sí”. Este comentario revela la disposición de la excolaboradora a quedarse con los aspectos positivos de la nueva etapa del DJ y su madre, pese a las diferencias y heridas que dejaron su matrimonio y el pasado mediático compartido.

Una de las incógnitas en este contexto es la relación de las hijas de Irene Rosales y Kiko Rivera con su abuela, Isabel Pantoja. Ante las preguntas sobre si la tonadillera ha retomado los lazos con sus nietas tras su reconciliación con el DJ, Rosales se mostró discreta y firme: “Yo es que es un tema que no me corresponde a mí poderlo decir, hablar ni nada, pero si es así, lo vuelvo a decir que me alegro enormemente. Sobre todo por mis hijas”. Con esta respuesta, Irene remarcó su prioridad absoluta: proteger y favorecer el bienestar de las niñas, señalando que cualquier acercamiento entre las menores y su abuela será positivo si repercute favorablemente en su vida.

El medio Europa Press también hizo referencia al momento personal de Irene Rosales, quien ha construido una nueva etapa con su actual pareja, Guillermo. Su vida, alejada del foco mediático constante que acompañaba su relación matrimonial, transcurre con estabilidad. Esta distancia le ha permitido manejar con discreción las situaciones relacionadas con la familia Rivera-Pantoja y priorizar la protección de sus hijas frente a la exposición mediática.

Por otro lado, Europa Press subrayó que Rosales mantiene una relación cordial con el padre de sus hijas, a pesar de los rumores y de las polémicas previas. Sus declaraciones y su actitud reflejan la intención de mantener la prudencia y la calma en momentos en que la familia Rivera-Pantoja vuelve a centrarse en la atención mediática tras el reencuentro entre madre e hijo.

El foco de Irene Rosales se centra, según lo afirmado y recogido por Europa Press, en minimizar la exposición de sus hijas ante cualquier polémica y en no replicar ni responder a insinuaciones o comentarios provenientes de su exmarido o su entorno. Insiste en que nadie está obligado a sentirse aludido por comentarios en redes sociales, y que cada uno gestiona la interpretación de esos mensajes según sus propios criterios.

La excolaboradora reitera que alejarse de los conflictos públicos y mantener la cordialidad no solo ayuda a sobrellevar su vida personal de forma más tranquila, sino que protege la integridad de sus hijas frente a los embates de la exposición mediática que tradicionalmente circunda al entorno Pantoja-Rivera. Su modo de abordar la situación muestra una clara orientación hacia el diálogo y la distensión, en contraposición a la confrontación y al cruce de declaraciones.

Finalmente, Europa Press recogió que entre los puntos más delicados de la nueva dinámica familiar, la relación de las niñas con su abuela materna ocupa un lugar central. Aun así, Irene Rosales se mantiene fiel a su visión de no compartir públicamente detalles sobre este ámbito y prefiere que cualquier paso en la relación de sus hijas con Isabel Pantoja se mantenga en la esfera privada, en tanto aporte bienestar a las menores.