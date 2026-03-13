Guterres pide a Israel y Hezbolá pactar un alto el fuego durante su visita a Líbano

El Ministerio de Información de Líbano situó en 687 el número de víctimas mortales en el país, incluyendo 98 menores y 52 mujeres, como resultado de los ataques israelíes registrados durante los meses recientes. En este contexto, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, instó a las partes implicadas a detener de manera inmediata los enfrentamientos durante su visita a Beirut, según informó Europa Press.

La petición de Guterres se dirigió tanto al partido-milicia chií libanés Hezbolá como a las autoridades de Israel, a quienes solicitó pactar un alto el fuego. El titular de la ONU subrayó la importancia de propiciar las condiciones para que Líbano recupere su soberanía y control territorial, además de garantizar el monopolio estatal sobre el uso de la fuerza dentro de sus fronteras. De acuerdo con Europa Press, Guterres realizó estas declaraciones después de reunirse con Joseph Aoun, presidente del país anfitrión.

La visita del secretario general se enmarcó en la intención de expresar solidaridad hacia la ciudadanía libanesa, que según palabras del propio Guterres, enfrenta enormes dificultades derivadas de estos enfrentamientos. Señaló que Líbano no eligió participar en esta guerra, sino que se ha visto arrastrado al conflicto a raíz del incremento de violencia en la región, detalló Europa Press.

Durante su intervención, Guterres afirmó que espera regresar en un futuro próximo para encontrar un país en paz y con su integridad territorial completamente restablecida. “Este no es el momento de los grupos armados, es el momento de los Estados fuertes”, manifestó, en referencia tanto al Ejército israelí como a la respuesta de Hezbolá tras el fallecimiento del líder supremo iraní, Alí Jamenei, en la actual ofensiva contra Irán, reportó Europa Press.

A través de redes sociales, al arribar a Beirut, el secretario general reiteró que su propósito era mostrar apoyo a los libaneses y reiteró el esfuerzo conjunto de la ONU para sentar las bases que orienten hacia una región más pacífica. Manifestó que Naciones Unidas no ahorrará esfuerzos para favorecer un futuro estable no solo para Líbano, sino también para todo el entorno regional.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, aseguró la víspera, según publicó Europa Press, que su Administración opera de forma constante para frenar lo que calificó como una guerra no deseada por la población. Salam insistió en que el conflicto golpea a la sociedad libanesa, que no lo eligió y sufre consecuencias directas por los ataques sobre su territorio.

Los incidentes recientes se intensificaron tras la muerte del líder iraní Alí Jamenei, lo que derivó en nuevos intercambios de proyectiles entre Hezbolá e Israel, según consignó Europa Press. Guterres, quien previamente visitó Turquía antes de su llegada a Líbano, enfatizó la urgencia de parar la escalada bélica y encaminarse hacia soluciones diplomáticas que prioricen la protección de civiles.

A lo largo del conflicto reciente, el Ministerio de Información libanés actualizó los datos de víctimas, confirmando que entre los fallecidos se encuentran varios centenares de civiles, incluyendo menores y mujeres, consecuencia directa del incremento de la violencia y las operaciones militares desarrolladas por parte de Israel en el territorio libanés, según repitió Europa Press en su cobertura.

El secretario general de la ONU reafirmó durante sus reuniones y comparecencias públicas el interés de Naciones Unidas en apoyar los esfuerzos del Gobierno libanés en la búsqueda de la paz y en la salvaguarda de la soberanía nacional. Insistió en que la amistad y la solidaridad con el pueblo libanés adquieren especial importancia en estos momentos difíciles, recalcando que la presencia internacional busca fortalecer el respaldo a la ciudadanía afectada.

La situación de seguridad en la frontera sur de Líbano ha experimentado una escalada de tensión derivada de los recientes enfrentamientos entre Hezbolá y las fuerzas armadas israelíes, lo que ha generado repetidas advertencias internacionales acerca del riesgo para la población civil y la estabilidad regional. Los llamamientos de Guterres se suman así a los mensajes de otros líderes y organismos multilaterales, que han urgido un cese de hostilidades y el inicio de conversaciones orientadas a restaurar el control y la seguridad estatales, detalló Europa Press.

La agenda de Guterres en Beirut incluyó reuniones con las principales autoridades políticas y mensajes a la opinión pública, orientados a subrayar la importancia del respeto a la integridad y soberanía de Líbano. Además, recalcó la necesidad de que el Estado concentre el control del uso de la fuerza, amenazado por la presencia de actores armados no estatales en el contexto actual, según puntualizó el medio Europa Press.

La visita del secretario general de la ONU se enmarca, según las coberturas de Europa Press, en los esfuerzos diplomáticos y humanitarios para contener una expansión del conflicto en medio de un incremento sustancial del número de víctimas civiles, desplazamientos internos y el daño a infraestructura en territorio libanés, así como el riesgo de una crisis humanitaria de mayores dimensiones si continúan los enfrentamientos.

Las autoridades locales, de acuerdo a los reportes de Europa Press, mantienen contactos con diversos organismos internacionales, a fin de canalizar la asistencia y fortalecer las capacidades del Estado libanés para responder a las consecuencias de las hostilidades. Mientras tanto, la ONU mantiene desplegados equipos sobre el terreno para supervisar la situación de los civiles y canalizar apoyo a quienes resultan afectados de manera directa por los ataques y la inseguridad prevaleciente en la frontera sur del país.