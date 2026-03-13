Fiscal de Sala de Trata: "De nada sirve una sentencia ejemplar si en el camino hemos revictimizado a la superviviente"

En numerosos casos, mujeres y niñas con discapacidad encuentran obstáculos adicionales, como dificultades de comunicación o una dependencia que a veces recae en familiares o cuidadores que resultan ser sus propios explotadores. A partir de esta realidad, la fiscal de Sala Coordinadora de Trata de Personas y Extranjería de la Fiscalía General del Estado (FGE), Beatriz Sánchez, reclamó que los procedimientos judiciales no provoquen daños añadidos a las supervivientes y que se garantice para ellas una protección ajustada a sus vulnerabilidades. Según publicó la agencia Europa Press, Sánchez remarcó la importancia de situar a la víctima en el centro de la actuación institucional y judicial en los casos de trata de seres humanos.

Durante una conferencia en el Congreso de los Diputados, organizada por la Fundación CERMI Mujeres, la fiscal alertó que las sentencias consideradas ejemplares pierden su objetivo si durante el proceso legal se produce una revictimización. Según recogió Europa Press, Sánchez manifestó: “De nada sirve una sentencia ejemplar si en el camino hemos revictimizado a la superviviente, a la testigo que ha tenido que pasar por un proceso infame”. El medio detalló que la intervención se centró en la trata de mujeres y en la explotación de mujeres y niñas con discapacidad.

La fiscal remarcó la necesidad de contar con evidencias sólidas y de no limitar la investigación al testimonio de la víctima. Explicó que la carga probatoria no debe recaer de modo exclusivo en la denunciante, ya que la ausencia de pruebas adicionales puede impedir la obtención de justicia, sobre todo considerando el principio de presunción de inocencia. Sánchez expresó: “Que no podemos solamente contar con la declaración de la víctima, que tenemos que esforzarnos, agotar las investigaciones para tener un acervo probatorio que corrobore esos indicios que nos da la víctima o la superviviente. No podemos ir solo con la declaración de la víctima, porque ya estamos observando que, muchas veces, en base a ese principio de presunción de inocencia o in dubio pro reo, nos quedamos sin prueba en este sentido”, sostuvo según reportó Europa Press.

El fenómeno conocido como ‘Loverboy’, basado en la captación de personas a través de la manipulación sentimental, fue otro de los puntos analizados por la fiscal durante la conferencia. Advirtió que este método complica la detección y la protección de las víctimas, por lo que señaló que la coordinación entre las fuerzas de seguridad, los servicios sociales y el ámbito sanitario resulta imprescindible. Según detalló Europa Press, Sánchez indicó que el reconocimiento por parte de las propias víctimas de que están siendo explotadas constituye una dificultad añadida, ya que muchas veces no logran identificar que la relación afectiva es, en realidad, un mecanismo de captación y explotación.

Para hacer frente a estos retos, la fiscal insistió en la urgencia de implementar instrumentos de atención accesibles y adaptar los procedimientos para facilitar la participación de mujeres y niñas con discapacidad en los procesos judiciales. Se refirió a la utilidad de facilidades como la ‘lectura fácil’, la designación de tutores y facilitadores que acompañen a la víctima y minimicen el riesgo de daños psicológicos y emocionales, publicó Europa Press.

Durante su intervención, Sánchez afirmó que las víctimas tienen derecho a ser protegidas independientemente de que su caso forme parte o no de un proceso judicial, y aunque no puedan aportar información directa para impulsar los procedimientos. Añadió: “La trata de mujeres con discapacidad no solo constituye una forma de violencia extrema, sino que verdaderamente está agravada por la discriminación estructural y por el olvido y la falta de respuestas adecuadas por parte del Estado y la sociedad”. Europa Press consignó estas declaraciones en el contexto de un llamado a la acción para que las instituciones refuercen la protección y el acompañamiento de quienes sufren esta forma de violencia.

Dentro de las soluciones propuestas, la fiscal abogó por la existencia de centros especializados adecuados para mujeres y niñas con discapacidad que hayan sido víctimas de trata. Reconoció que, a día de hoy, el número de personas identificadas podría no justificar la apertura de múltiples centros, pero los definió como un objetivo fundamental. Mientras tanto, recomendó la capacitación del personal en los centros de atención actuales para que estén habilitados a reconocer e intervenir ante situaciones de explotación, según reportó Europa Press.

En la conferencia, Sánchez incidió asimismo en el valor de un modelo estructurado de ayuda y asistencia que abarque desde la identificación y salvaguardia hasta la recuperación completa de las supervivientes. Para la fiscal, es fundamental que el enfoque de las políticas y protocolos se oriente hacia la restitución de derechos, considerando las múltiples vulnerabilidades de las víctimas de trata, sobre todo aquellas que presentan discapacidad, concluyó Europa Press.