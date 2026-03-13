El defensa del Real Madrid Ferland Mendy sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, que se produjo en el partido de Liga de Campeones ante el Manchester City, ha confirmado este viernes el club blanco.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Ferland Mendy por los servicios médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha", informó la entidad madridista en un comunicado.

El lateral francés se lesionó en la primera parte del partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones frente al City en el Santiago Bernabéu (3-0), y tuvo que ser sustituido al descanso por Fran García.

Aunque el Real Madrid se ha limitado a asegurar que queda "pendiente de evolución", Mendy se perderá seguro los dos próximos encuentros de los de Álvaro Arbeloa, el de LaLiga EA Sports ante el Elche de este sábado en el Bernabéu y el de vuelta de 'Champions' del próximo martes en el Etihad Stadium. Además, es duda para el derbi del 22 de marzo ante el Atlético de Madrid.