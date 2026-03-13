El sospechoso del ataque contra una sinagoga en Míchigan es un hombre de origen libanés

El sospechoso del ataque contra la sinagoga Temple Israel, ubicada en el municipio de West Bloomfield, en Míchigan, es un hombre estadounidense de origen libanés que habría perdido a familiares en los ataques israelíes, en el marco de la escalada regional del conflicto de Irán.

Según informa la cadena estadounidense Fox, el Departamento de Seguridad Nacional ha confirmado que el atacante ha sido identificado como Ayman Mohamed Ghazali, un hombre de 41 años, ciudadano estadounidense de origen libanés.

Como posible móvil del crimen, el alcalde de Dearborn Heights, Mo Baydoun, ha apuntado que el atacante que residía en la ciudad perdió a familiares en Líbano en el marco de la expansión del conflicto en Oriente Próximo, ha indicado el citado canal.

El sospechoso embistió un vehículo contra la sinagoga en el municipio de West Bloomfield, y posteriormente se produjo un tiroteo en la zona. Fue encontrado muerto por las autoridades policiales dentro del vehículo después del intercambio de disparos con guardias de seguridad presentes en el lugar, donde también hay una guardería y una escuela.

El incidente no ha dejado víctimas mortales, han confirmado las autoridades estadounidenses, si bien un guardia de seguridad ha tenido que ser trasladado al hospital para recibir tratamiento tras sufrir heridas por la embestida, según recogió la cadena CNN. Los agentes encontraron una gran cantidad de explosivos en la parte trasera del vehículo, en el que se habría desatado un incendio.

Por su lado, la Oficina Federal de Investigación (FBI) está "liderando" la investigación sobre unos hechos que consideran "un acto de violencia dirigido contra la comunidad judía".