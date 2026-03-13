Agencias

El sospechoso del ataque contra una sinagoga en Míchigan es un hombre de origen libanés

Guardar

El sospechoso del ataque contra la sinagoga Temple Israel, ubicada en el municipio de West Bloomfield, en Míchigan, es un hombre estadounidense de origen libanés que habría perdido a familiares en los ataques israelíes, en el marco de la escalada regional del conflicto de Irán.

Según informa la cadena estadounidense Fox, el Departamento de Seguridad Nacional ha confirmado que el atacante ha sido identificado como Ayman Mohamed Ghazali, un hombre de 41 años, ciudadano estadounidense de origen libanés.

Como posible móvil del crimen, el alcalde de Dearborn Heights, Mo Baydoun, ha apuntado que el atacante que residía en la ciudad perdió a familiares en Líbano en el marco de la expansión del conflicto en Oriente Próximo, ha indicado el citado canal.

El sospechoso embistió un vehículo contra la sinagoga en el municipio de West Bloomfield, y posteriormente se produjo un tiroteo en la zona. Fue encontrado muerto por las autoridades policiales dentro del vehículo después del intercambio de disparos con guardias de seguridad presentes en el lugar, donde también hay una guardería y una escuela.

El incidente no ha dejado víctimas mortales, han confirmado las autoridades estadounidenses, si bien un guardia de seguridad ha tenido que ser trasladado al hospital para recibir tratamiento tras sufrir heridas por la embestida, según recogió la cadena CNN. Los agentes encontraron una gran cantidad de explosivos en la parte trasera del vehículo, en el que se habría desatado un incendio.

Por su lado, la Oficina Federal de Investigación (FBI) está "liderando" la investigación sobre unos hechos que consideran "un acto de violencia dirigido contra la comunidad judía".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

España cesa a la embajadora en Israel, llamada a consultas en septiembre tras el último choque con Netanyahu

El ejecutivo publicará oficialmente la destitución de Ana Sálomon tras meses de tensión bilateral y medidas de represalia, mientras queda pendiente el nombramiento de un nuevo responsable diplomático cuando se restablezcan los lazos con el Estado hebreo

España cesa a la embajadora

El Ejército de Israel mata a tiros a dos palestinos en los alrededores de la ciudad cisjordana de Nablús

El Ejército de Israel mata

Bolaños ya ha hablado con los grupos, salvo Vox, para recabar propuestas contra los efectos de la guerra de Irán

El titular del Ministerio de Presidencia solicita a los partidos parlamentarios que entreguen en los próximos días sus alternativas para responder al impacto económico del conflicto, mientras el Ejecutivo insiste en que el plan oficial dará cobertura integral

Bolaños ya ha hablado con

Honda cae casi un 6% en Bolsa tras adelantar pérdidas por su estrategia de coches eléctricos en EE.UU.

Honda cae casi un 6%

Mónica García acusa al Comité de Huelga médico de "romper el principio de buena fe" y "diálogo" al mantener los paros

Mónica García acusa al Comité