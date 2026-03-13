El presidente de Líbano dice no haber obtenido respuesta de Israel para negociar un alto el fuego

El éxodo de población en Líbano supera las ochocientas mil personas, según las cifras compartidas por las autoridades libanesas, como resultado de la intensificación de los ataques israelíes en el sur del país. Esta crisis humanitaria se desarrolla mientras el presidente de Líbano, Joseph Aoun, asegura no haber recibido respuesta de Israel a su ofrecimiento de negociar un alto el fuego, a pesar de la gravedad de la situación y del impacto en la estabilidad regional. Según informó la agencia Europa Press, el avance de la ofensiva militar israelí ya ha causado cerca de setecientas muertes desde que se reanudaron los bombardeos.

De acuerdo con Europa Press, durante un encuentro en Beirut con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, Joseph Aoun expuso su disposición para iniciar conversaciones con Israel y solicitó el respaldo de la comunidad internacional en este momento que calificó como crucial para el país. Aoun advirtió sobre la necesidad de detener los ataques israelíes como condición indispensable para abordar, a través del diálogo, las acciones que puedan derivar en acuerdos sostenibles entre las partes implicadas. Durante la reunión, el mandatario libanés agradeció el apoyo proporcionado por Naciones Unidas a la población desplazada y subrayó la urgencia de atender sus necesidades ante el incremento de la violencia.

El medio Europa Press detalló que los bombardeos israelíes han dejado un saldo letal de casi setecientas víctimas mortales. Estos ataques suceden tras el lanzamiento de proyectiles por parte de Hezbolá, organización armada chií con gran influencia en Líbano, lo que ha llevado a una respuesta militar que ha exacerbado las tensiones en la frontera sur. El gobierno libanés y Hezbolá han cuestionado en reiteradas ocasiones las acciones de las fuerzas israelíes, así como la permanencia de efectivos militares de Israel en territorio libanés, sosteniendo que esta situación agrava la inseguridad en la región.

Según publicó Europa Press, los actuales enfrentamientos se suceden pese a un acuerdo de alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024, que establecía la retirada de los efectivos tanto de Israel como de Hezbolá del sur del Líbano. No obstante, las fuerzas israelíes mantienen cinco puestos militares en suelo libanés, hecho criticado con vehemencia por las autoridades de Beirut y por Hezbolá, quienes exigen un repliegue total como previa para retomar cualquier negociación.

Europa Press consignó que Israel justifica sus bombardeos en el objetivo de contrarrestar las operaciones armadas del grupo chií y afirma que, por ese motivo, sus acciones no contravienen los términos del alto el fuego previamente pactado. Naciones Unidas, en cambio, mantiene una postura crítica respecto a los bombardeos, considerando que constituyen una seria amenaza a la estabilidad y un factor de agravamiento para el contexto humanitario que aqueja al país.

Aoun lamentó, según reportó también Europa Press, que la escalada de violencia tenga consecuencias directas sobre la estabilidad en todo el Oriente Próximo y reiteró la prioridad de proteger a la población civil, así como garantizar ayuda y asistencia a quienes han debido abandonar sus hogares a causa de los combates. Además, enfatizó la urgencia de lograr un alto el fuego que permita avanzar, con el auspicio internacional, en la búsqueda de soluciones duraderas.

En este contexto, Naciones Unidas renovó sus llamados a poner fin de inmediato a la violencia y condenó los ataques contra la población libanesa y la ocupación continuada del territorio, según reflejó la cobertura de Europa Press. Las autoridades libanesas mantienen, por su parte, la demanda de una respuesta y la apertura al diálogo con Israel, mientras el número de desplazados sigue en aumento y la situación humanitaria empeora en varias regiones del país.