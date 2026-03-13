El Ejército de Israel se atribuye el ataque al puente libanés de Zrarié

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han asegurado este viernes haber atacado el puente Zrarié, sobre el río Litani, en el sur de Líbano, en el marco de los ataques lanzados contra posiciones que atribuye al partido-milicia chií libanés Hezbolá, después de que el grupo, al calor del asesinato del líder supremo de Irán Alí Jamenei, se sumara a las represalias iniciadas por Teherán en respuesta al ataque conjunto de Estados Unidos e Israel.

"El puente Zrarié, sobre el río Litani, servía como paso fronterizo central para los terroristas de la organización terrorista Hezbolá", han señalado las FDI en un comunicado en el que han agregado que el partido-milicia chií libanés se valía de la referida infraestructura para desplazarse del norte al sur del país, así como para "combatir" contra el Ejército israelí y para "actuar" contra civiles de Israel.

Tras garantizar que Hezbolá "colocó lanzadores" cerca del referido puente y "lanzó misiles desde allí hacia Israel", las FDI han justificado este ataque, que ha sido confirmado por la agencia de noticias libanesa NNA, alegando que era "necesario" atacar el puente para "evitar una amenaza a los israelíes y el daño continuo a los libaneses".

"Las FDI están actuando con firmeza contra la decisión de la organización terrorista Hezbolá de unirse a la campaña y operar bajo los auspicios del régimen terrorista iraní, y no permitirán que se cause daño a los ciudadanos del Estado de Israel", han zanjado.