Detenidas 19 personas por introducir en Andalucía droga procedente de Brasil

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Nazarí 91 Ali-Atar', ha detenido en la provincia de Granada a 19 personas por introducir en Andalucía droga procedente de Brasil. Están acusados de delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. De ellos, 18 han ingresado en prisión.

La organización también operaba en Málaga, Sevilla, Córdoba y Jaén. El cabecilla fue detenido cuando regresaba a España en un vuelo procedente de un país de Sudamérica en el aeropuerto de Málaga.

La organización adquiría la droga en Brasil y la introducía en la Península Ibérica a través de Portugal, oculta en contenedores. La trasladaba a diferentes puntos de la provincia de Málaga y desde ahí la movían a Loja (Granada).

Una vez en la provincia de Granada ocultaban la droga en un zulo construido en un garaje propiedad del jefe de la organización. Al mismo se accedía a través de uno de los dos ascensores del edificio en el que se debía introducir un código numérico en un panel, únicamente conocido por esta persona.

Desde ese zulo, la organización distribuía la cocaína al resto de sus miembros, ocultándola en los respaldos de los asientos de los vehículos y en otros dobles fondos.

Durante la investigación, se pudo corroborar que además de distribuirlas, se dedicaban la actividad de venta directa al consumidor final.

Por otro lado, se ha detectado por primera vez en la provincia de Granada de un laboratorio de la llamada 'cocaína rosa', según detalla la Guardia Civil.

Se han registrado 31 locales y viviendas de esas cinco provincias en los que se han intervenido casi 19 kilogramos de cocaína, siete kilogramos de hachís, 500 gramos de metanfetaminas, 727 plantas de marihuana en diferentes estados de floración, dos kilogramos de picadura de marihuana envasada, alrededor de cuatro kilogramos de sustancia de corte para su mezcla con cocaína y 118 cápsulas de anabolizantes.

Además, se han incautado de más de 200.000 euros en efectivo, diez vehículos, seis armas de fuego cortas, cinco armas blancas, una carabina de aire comprimido, una pistola táser y una defensa de alambre y plomo.

Asimismo, en el marco de la investigación por presunto blanqueo de capitales, se han intervenido 17 bienes inmuebles en distintas provincias y se han bloqueado 20 cuentas bancarias, por un valor conjunto cercano a los dos millones de euros.

La investigación ha sido desarrollada por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada.

Las diligencias se han puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia, plaza número 2 de Loja (Granada).

