Dani de la Torre dirige a Mario Casas en 'Zeta': "En España seguimos teniendo complejo de inferioridad con lo nuestro"

La ausencia de un estreno en cines para una superproducción como 'Zeta', repleta de secuencias de acción, persecuciones y explosiones, representa una preocupación para su director Dani de la Torre, quien expresó su deseo de que el público pudiera disfrutar la película en la gran pantalla, según consignó Europa Press. De la Torre reconoció que, si bien las plataformas digitales condicionan la exhibición, también hacen posibles proyectos de gran envergadura como el que protagoniza Mario Casas. El director manifestó su agradecimiento a Amazon Prime Video por financiar este largometraje, previsto para su estreno el viernes 20 de marzo como una producción original de la plataforma.

Según publicó Europa Press, 'Zeta' representa el intento de De la Torre por romper con barreras tradicionales e inaugurar una visión renovada en el cine español de espionaje. El cineasta señaló la dificultad que implica desarrollar una película de espías en España, debido a que el género ya está establecido por la industria estadounidense y británica. De la Torre afirmó que al abordar este tipo de historias dentro del cine nacional, se activa la percepción de parodia entre el público local, lo cual atribuye a un complejo de inferioridad enraizado en la sociedad española.

Durante una entrevista reproducida por Europa Press, De la Torre reflexionó acerca de los estigmas sobre los profesionales representados en la ficción nacional. El director sostuvo que, en el imaginario colectivo, cualquier personaje íntegro, como periodistas, policías, médicos o ingenieros, suele asociarse enseguida a la irrealidad o incluso a la incompetencia, en contraste con la tradición anglosajona de valorar a sus figuras públicas en pantalla. De la Torre subrayó que existen cuerpos y profesionales de élite en España, como el CNI, la Guardia Civil o deportistas de alta competición, pero esos referentes rara vez se presentan como tales en el audiovisual autóctono.

El director describió 'Zeta' como su pequeña aportación para desafiar ese complejo colectivo. Su objetivo, expresó, es motivar a la industria local a explorar géneros como el thriller de espías o el cine de aventuras y ciencia ficción, ámbitos en los que cree que son necesarias nuevas perspectivas creativas. De la Torre citó a cineastas españoles como J.A. Bayona y Jaume Collet-Serra, quienes concretaron producciones de gran presupuesto internacionalmente, como ejemplos de que es posible superar las limitaciones autoinfligidas.

La narrativa de 'Zeta', escrita por De la Torre junto a Oriol Paulo y Jordi Vallejo, prioriza una concepción distinta del protagonista habitual en este tipo de historias. De acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press, el personaje interpretado por Mario Casas, un agente retirado del CNI, se distancia del canon del agente invulnerable e imperturbable, al presentar una figura más humana, sensible y vulnerable, con la que el público pueda sentirse identificado. El director señaló que la intención era deconstruir la imagen tradicional del héroe y mostrar una representación más cercana y accesible.

Además de Mario Casas, ganador del premio Goya al mejor actor, el reparto de 'Zeta' incluye a intérpretes como Luis Zahera, reconocido por sus dos Goyas por 'El reino' y 'As bestas', Mariela Garriga, con experiencia en títulos internacionales, y Nora Navas, también doble ganadora del Goya. Según detalló Europa Press, la producción ha perseguido una escala visual poco habitual en el cine español reciente e incluyó una gran inversión técnica para aportar al género un tono ambicioso y actual.

En la entrevista, De la Torre aludió al debate en torno a la distribución de contenidos entre plataformas y cines. Si bien lamentó que películas como 'Zeta' no lleguen a las salas, reconoció que la financiación de estos títulos depende actualmente de la apuesta de las grandes plataformas. El director abogó por un futuro donde la exhibición en cines y la emisión en streaming puedan coexistir, permitiendo que el espectador elija el medio por el cual acceder a la película. Según informó Europa Press, De la Torre sostuvo que ambas vías de distribución no solo pueden sobrevivir juntas, sino también complementarse en beneficio tanto de los cineastas como del público.