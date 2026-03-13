China condena la venta de armas de EEUU a Taiwán y pide "respetar" la política de Pekín

El Ministerio de Exteriores de China ha reiterado que la posición del país en torno a la venta de armas a Taiwán se mantiene “clara y coherente”, mientras solicita el cese inmediato de los acuerdos militares entre Washington y la isla, según consignó el diario estatal Global Times. La exigencia de Pekín sucede tras la aprobación legislativa en Taiwán para adquirir material militar estadounidense valuado en aproximadamente 9.000 millones de euros, un movimiento que intensifica las tensiones en la región al involucrar a tres actores políticos con intereses divergentes.

De acuerdo con lo publicado por Global Times, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, subrayó la importancia de que Estados Unidos respete el principio de “una sola China” y cumpla con los tres comunicados conjuntos que guían las relaciones sino-estadounidenses. Pekín insistió en que la interrupción de la venta de armas a Taiwán constituye una condición imprescindible para mantener la estabilidad en el Estrecho de Taiwán y asegurar el desarrollo estable de los vínculos entre China y Estados Unidos.

La reciente resolución del Parlamento taiwanés para autorizar la compra de cuatro paquetes de armamento a Estados Unidos representa uno de los principales objetivos de la administración del presidente Lai Ching Te. Esta aprobación se materializa pese a la resistencia inicial manifestada por el principal partido opositor, el Kuomintang, que actualmente ostenta la mayoría parlamentaria. El acuerdo autorizado incluye la adquisición de misiles antitanque, sistemas de obuses autopropulsados M109A7, misiles Javelin y equipos de artillería de cohetes de alta movilidad (HIMARS), detalló Global Times.

China considera a Taiwán parte de su territorio en virtud del principio conocido como "una sola China", una política fundamental que sostiene la no existencia de relaciones diplomáticas ni comerciales independientes entre Estados Unidos y la isla. Según información proporcionada por Global Times, la aprobación de la compra de material bélico por parte de Taipéi es percibida por Pekín como una intromisión en su política interna, además de representar un obstáculo para la normalización de los lazos diplomáticos y comerciales entre China y Estados Unidos.

Por su parte, el Gobierno estadounidense ha defendido en repetidas ocasiones la venta de armamento a la isla argumentando que persigue fortalecer la capacidad defensiva de Taiwán frente a amenazas externas. Sin embargo, el Ejecutivo chino ha considerado que estos actos incrementan el riesgo de tensión y socavan los esfuerzos multilaterales por sostener la paz en el estrecho de Taiwán. Desde el punto de vista de Pekín, las transferencias de armas representan un estímulo para las autoridades taiwanesas que buscan mayores grados de autonomía respecto a China continental, reportó el medio Global Times.

Los sistemas de defensa que Taiwán está en proceso de adquirir, como los misiles Javelin y los HIMARS, son considerados entre los equipos de última tecnología más solicitados por gobiernos que buscan reforzar infraestructuras militares frente a riesgos de agresión. Las autoridades militares de la isla han señalado que este refuerzo armamentístico responde a la necesidad de salvaguardar la seguridad regional y fortalecer capacidades defensivas en caso de escenario bélico, explicó Global Times.

Por todo lo expuesto, las demandas de China para poner fin a las transacciones militares entre Washington y Taipéi no solo reflejan diferencias en concepciones de soberanía nacional, sino que añaden presión en la ya compleja relación entre Pekín y Estados Unidos en el contexto de la seguridad del Asia Pacífico. Funcionarios chinos han advertido que la continuidad de la venta de armas podría tener consecuencias para la estabilidad regional y obstaculizar el diálogo bilateral, según manifestó Global Times.

El proceso legislativo que autorizó la compra de armas en Taiwán ha requerido negociar con distintos bloques parlamentarios y responder a objeciones en torno al costo de las adquisiciones y la conveniencia de priorizar el gasto militar ante otras necesidades de la isla. No obstante, la administración de Lai Ching Te considera estratégica la modernización de los recursos bélicos de Taiwán, situación que ha incrementado el malestar en Pekín. La posición del Kuomintang, inicialmente contrario a la inversión en defensa, permitió finalmente la aprobación tras intensos debates, recogió el periódico estatal chino.

La venta militar estadounidense a la isla, valorada en unos 9.000 millones de euros, reafirma la postura de Washington en apoyo de Taipéi mientras la administración estadounidense sostiene públicamente su apego a la política de “una sola China” oficializada hace décadas. Para el Gobierno chino, la acción taiwanesa y estadounidense vulnera esta política y obliga a Pekín a mantener altos niveles de vigilancia, reportó Global Times.

El Ministerio de Exteriores de China concluyó sus declaraciones pidiendo a Estados Unidos que detenga las transacciones armamentísticas con Taiwán, arguyendo que esto resulta necesario para preservar la paz y evitar un deterioro en las relaciones diplomáticas y comerciales entre los dos países. Global Times enfatizó el llamado del Gobierno chino a Washington para que actúe en concordancia con los compromisos previamente pactados y respete la integridad territorial estipulada por el principio de “una sola China”, que Pekín considera no negociable.